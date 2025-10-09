Con un diseño atrevido y funciones innovadoras

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo Kia EV4 es una berlina eléctrica versátil y práctica que sobresale por una tecnología de vanguardia y por una experiencia de conducción conectada. Disponible en carrocería berlina o hatchback, con portón trasero, llegará a finales de año equipado con una batería estándar de 58,3 kWh o con una de autonomía extendida con 81,4 kWh. Esta última tiene una autonomía líder en su clase de 630 kilómetros y puede cargarse del 10 al 80 % en solo 31 minutos. El EV4 con batería estándar, por su parte, tiene una autonomía de 430 kilómetros.

Ambas variantes tienen un motor de 150 kW que acelera de 0-100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. La capacidad eléctrica del EV4 también puede utilizarse fuera del vehículo gracias a la función de carga desde el vehículo (V2L) de 3,6 kW para uso en interiores y exteriores, así como a la de carga a la red (V2G) de 10 kW. Ya sea para alimentar aparatos electrónicos en una salida al campo o para mantener la energía de los principales dispositivos domésticos durante un apagón, la flexibilidad del EV4 pueden ayudar a los usuarios tanto dentro como fuera del coche. La toma de alimentación del EV4 está situada en la aleta delantera, lo que mejora la accesibilidad y comodidad del proceso.

El Kia EV4, destaca asimismo por su confort de suspensión y por su estabilidad para garantizar trayectos cómodos y seguros. En cuanto a las funciones de conectividad del Kia EV4, otro de los puntos fuertes de este nuevo vehículo, cuenta con una llave digital a través del smartphone que al acercarse al coche, proporciona acceso sencillo, arranque del motor y funciones de control remoto. Se pueden compartir con hasta 15 dispositivos.

Además, el sistema personalizable i-Pedal 3.0 de Kia funciona en todos los niveles de frenado regenerativo, mejorando la comodidad de los pasajeros y la facilidad de conducción. También actúa marcha atrás para facilitar las maniobras, mientras que su función de memoria hace que, al volver a usar el coche, se mantenga en la última configuración utilizada.

El monitor panorámico de 30 pulgadas del EV4 establece estándares líderes en su clase para el entretenimiento a bordo. Además, la actualización remota OTA (Over the air) permite a los clientes realizarla a través de sus teléfonos móviles y conectarse con sus vehículos. Esta pantalla puede utilizarse en su totalidad para una experiencia inmersiva en todo el interior con una amplia gama de opciones de plataformas, TV y webs. Y es que el EV4 ofrece un completo entretenimiento combinando la configuración de la pantalla de 30 pulgadas, la iluminación ambiental interior y el sistema de sonido de ocho altavoces para ofrecer una visualización excepcional de contenidos.

Por lo que respecta a la seguridad, en consonancia con el resto de la gama, el nuevo EV4 ofrece la tecnología de asistencia de conducción en carretera de Kia para una inmejorable conducción. Esta incluye detección de fatiga del conductor, asistencia para evitar colisiones frontales, asistencia para seguimiento del carril, asistente inteligente de límite de velocidad y ayuda de estacionamiento remoto. También se ofrece un Head-up Display de 12 pulgadas para que los conductores puedan mantener la vista en la carretera mientras controlan información de la velocidad y la guía de navegación.

El exterior del EV4 presenta un frontal bajo y unos grupos ópticos verticales que le otorgan una apariencia deportiva e innovadora. En la parte trasera, el deflector de dos piezas, el diseño limpio del paragolpes y las luces acentúan su anchura. El interior ofrece un diseño minimalista y de alta tecnología con una interfaz flotante y un volante asimétrico para mejorar la funcionalidad.