También deportividad en el más asequible, ECO de la DGT, de la gama

Estética 100% CUPRA, con la 'nariz de tiburón', una parrilla inferior grande, partida por la zona de la matrícula, y el logo encima del capó. ... Por detrás, luz de lado a lado con el logo iluminado, hombros anchos... todo un CUPRA, sin duda alguna.

Dentro, la atención es la pantalla central de 12,9 pulgadas que, si se elige la opción Digital Drive Pack, se combina con la instrumentación digital y con el head-up display; así como los asientos, muy deportivos y con los reposacabezas integrados.

El propulsor rinde 150 CV a 5.000 vueltas y entrega el par máximo de 250 Nm entre 1.500 y 3.500 vueltas. Construido en aluminio, con inyección directa y turbocompresor, le permite una velocidad máxima de 205 km/h, y acelerar de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos. El motor de gasolina recibe el apoyo de un pequeño motor eléctrico de 18 CV de potencia que funciona con una tensión de 48 voltios, lo que le permite la etiqueta ECO de la DGT. Por último, en el motor se acoplado a la tradicional caja de cambios DSG de 7 velocidades, de doble embrague, rápida y de funcionamiento muy suave que puede usarse en modo manual mediante levas tras el volante.

CUPRA presume de haber hecho un SUV con un comportamiento deportivo y es cierto. Un SUV tiene poco de deportivo, pero frente a sus rivales directos, este coche es de los más dinámicos, si no el que más. La suspensión es firme, pero sin ser para nada incómoda. Tiene ese equilibrio que le permite ofrecer un confort más que decente en autopista y luego, en curva rápida en carretera o en zonas más reviradas contiene relativamente bien la inclinación de la carrocería.

En suma, es un coche ágil, más de lo que aparenta y más de lo que lo suelen ser los SUV. Tiene una pisada firme, no tiende a irse de morro en exceso y, aunque sí, si le forzamos tiene una cierta inclinación, no podemos decir que no nos transmita confianza y no nos anime a conducir con un toque dinámico.

Además, con el plus del eléctrico al acelerar, el motor mejora su rendimiento en baja, mejora la aceleración y se suaviza todavía más la entrada en acción del turbo..