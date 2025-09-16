CUPRA Tindaya, el showcar que inspira el futuro de la marca

Se mire por el ángulo que se mire, el showcar CUPRA Tindaya es muy llamativo

CUPRA acaba de presentar en el Salón IAA Mobility 2025 de Múnich el Tindaya showcar, un ejercicio de diseño que no solo anticipa el futuro de la marca, sino que lo redefine por completo. Inspirado en la montaña volcánica de Fuerteventura que le da nombre, el Tindaya es una declaración de intenciones: emocional, provocador y profundamente conectado con quien lo conduce.

Este showcar o coche de salón, es una pieza conceptual creada para mostrar el futuro del diseño y la tecnología de una marca. Es un vehículo que no está limitado por requisitos técnicos sino que su objetivo es inspirar, provocar y marcar tendencia. El CUPRA Tindaya no busca ser convencional, sino emocionar y señalar el camino hacia la próxima era del diseño automovilístico.

Diseño que emociona

El Tindaya ha sido concebido como algo más que un simple coche. Según la marca, se trata de una criatura viva. Su frontal cobra vida con la iluminación del logotipo de CUPRA, que se expande como una ráfaga, formando una firma lumínica compuesta por triángulos que despiertan al vehículo. El nuevo morro de tiburón (más imponente que en los modelos actuales), las quillas aerodinámicas y la «máscara negra delantera» definen su actitud decidida y rebelde.

Con 4,72 metros de longitud (el modelo más largo de la compañía hasta la fecha), llantas de 23 pulgadas y una silueta fastback (un tipo de carrocería caracterizado por una línea de techo que desciende suavemente desde el parabrisas hasta el maletero) muy musculosa, el Tindaya combina proporciones atléticas con una estética esculpida. Cada línea fluye con intención, desde los hombros traseros hasta el difusor, creando una narrativa visual que transmite velocidad, fuerza y carácter.

En el CUPRA Tindaya la consola central elevada actúa como columna vertebral de un puesto de conducción monoplaza, táctil y funcional. Imagen impactante del CUPRA Tindaya con los asientos y su interior característico. La apertura de la puerta de este showcar presentado en el Salón de Múnich es enorme para dar acceso al interior. La trasera del CUPRA Tindaya da una idea de posibilidades que se valorarán para modelos futuros. 1 /

Interior centrado en el conductor

No drivers, no CUPRA (Sin conductores, no hay CUPRA), este es el concepto central con el que la marca reafirma su compromiso con el placer de conducir y la conexión emocional entre el coche y quien lo maneja. Además, es la idea que también da forma al habitáculo del Tindaya. El diseño interior gira en torno al eje del conductor, con un salpicadero estructurado que enmarca una pantalla de 24 pulgadas.

También llama la atención el volante, inspirado en la competición y los videojuegos, que incorpora botones satélite para un control intuitivo y sin distracciones. Por su parte, la consola central elevada actúa como columna vertebral de un puesto de conducción monoplaza, táctil y funcional. Todo está pensado para que el conductor sea el protagonista absoluto y se sitúe en el centro de la acción.

Tecnología 'phygital' y experiencia inmersiva

El Tindaya fusiona lo físico y lo digital en una experiencia phygital única. En el centro de todo está The Jewel (la joya), un prisma de cristal que activa el coche, ajusta los modos de conducción y transforma la atmósfera mediante luz, sonido y respuestas ambientales. Las típicas ruletas o palancas, dejan paso a este elemento para controlar el vehículo.

Todo en este showcar es fantasía, dispone de tres modos de conducción y experiencia al volante —inmersiva, rendimiento y conectada— que adaptan la interfaz a las emociones y necesidades del conductor. Asimismo, el CUPRA Monitor+ proyecta información en el parabrisas, mientras que el sistema de sonido de Sennheiser envuelve al usuario en una atmósfera sensorial.

Materiales sostenibles y diseño emocional

El uso de fibra de lino Bcomp, cuero vegano y aluminio impreso en 3D refuerza el compromiso de CUPRA con la sostenibilidad. El color de la carrocería cambia del gris atlántico al beige volcánico, evocando la tierra y el océano. Cada superficie invita a ser tocada y cada detalle quiere transmitir emoción.

En definitiva, el CUPRA Tindaya supone el manifiesto físico de la marca española para entrar en una nueva era en la que el diseño, la tecnología y la emoción se funden para crear vehículos totalmente conectados con sus usuarios.