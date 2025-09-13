Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La gama Cupra Tribe Edition de los Formentor, León y Terramar.

Cupra lanza una serie limitada más sostenible y de diseños únicos

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Cupra ha presentado las 'Tribe Editions' de los modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar, que combinan el carácter rebelde con la innovación sostenible. Estas ... ediciones estrenan el nuevo color exterior Manganese Mate, así como conceptos de diseño interior únicos. En este último apartado destacan la tecnología de tejido 3D para los asientos Bucket, la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire, y las nuevas llantas de aleación que incorporan un 20% de material reciclado.

