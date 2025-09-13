Cupra lanza una serie limitada más sostenible y de diseños únicos

Cupra ha presentado las 'Tribe Editions' de los modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar, que combinan el carácter rebelde con la innovación sostenible. Estas ... ediciones estrenan el nuevo color exterior Manganese Mate, así como conceptos de diseño interior únicos. En este último apartado destacan la tecnología de tejido 3D para los asientos Bucket, la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire, y las nuevas llantas de aleación que incorporan un 20% de material reciclado.

El diseño exterior de las versiones Tribe Edition de los Cupra Formentor, León, León Sportstourer y Terramar se ve realzado por una llamativa paleta de colores, que incluye: Bronce Century Mate (exclusivo de Terramar), Gris Magnetic Mate (exclusivo de León y Formentor), Negro Midnight y el nuevo Manganese Mate (disponible para toda la gama Tribe Edition).

Los emblemas Cupra con acabado cromado oscuro en la parte delantera y trasera, junto con las denominaciones de los modelos en la zona posterior, enriquecen el diseño y añaden profundidad al carácter de cada vehículo. Los nuevos diseños de llantas de aleación, que integran un color inédito —Verde Sulphur—, distinguen a las Tribe Editions. El Cupra León estrena unas llantas de 19 pulgadas, el Formentor otras del mismo diámetro y, el Terramar, unas de 20 pulgadas.

Todas ellas se benefician de un 20% de material reciclado, combinando el estilo con la estrategia circular de la empresa. Además, estos modelos emplean materiales reciclados en sus paragolpes (el delantero con spoiler contiene un 20% de plástico reciclado).

Esto representa un enfoque más equilibrado de la movilidad. Las Tribe Editions de Cupra incorporan un 30% de materiales reciclados en los plásticos del habitáculo. utilizar la fabricación aditiva con tecnología de tejido 3D en los asientos Bucket.

Las secciones centrales de los asientos delanteros y traseros están fabricadas con material 100% reciclado, mediante una máquina de tejer controlada por ordenador que crea el tapizado en su forma tridimensional, eliminando la necesidad de cortar y coser, lo que reduce por completo el desperdicio de material.