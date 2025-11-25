Condúcelo por donde quieras cuidando el medio ambiente

Sin duda resalta por su estética distintiva, con líneas depuradas, y una imagen que enfatiza la amplitud y modernidad.

Nacido en 2021, el STARIA apareció con dos características que no son de la época: ser del segmento de los monovolúmenes que se suponía a punto de desaparecer y, por otro, ofrecía sólo motor diésel.

La propia concienciación de Hyundai por la eficiencia de sus modelos -recordamos que es el primer fabricante que contaba con cinco tecnologías eléctricas-, y los cambios de movilidad de la sociedad ha hecho posible que STARIA cuente con un nuevo motor híbrido eléctrico (HEV) turbo de 1.6 litros, dando un paso más en la estrategia de duplicar su gama de vehículos electrificados.

Así las cosas, el bloque motor es un gasolina 1.6 turbo de cuatro cilindros que desarrolla 160 CV y 265 Nm, sumándosele un propulsor eléctrico que añade 54 kw de potencia, logrando un rendimiento conjunto de 225 CV y 367 Nm de par máximo. Se trata de un sistema híbrido autorrecargable, es decir, que no precisa ser enchufado a la red ya que la batería del coche se recarga al pisar el freno, o aprovechando las inercias de las retenciones.

Todos los modelos de Hyundai electrificados cuentan con esta tecnología, que además permite configurar y regular el nivel de regeneración con las levas situadas en el volante, pudiendo elegir entre cuatro niveles de regeneración. Además, incorpora un cambio automático de seis relaciones, y cuenta con tracción delantera 2WD.

Todo son ventajas

Sin duda alguna, hay una creciente demanda de vehículos silenciosos, energéticamente eficientes y multiusos, donde STARIA sorprende dejando el pabellón a muy alto nivel. El motor híbrido eléctrico (HEV) ofrece ventajas como: Distintivo medioambiental ECO de la DGT, que permite el acceso y circulación sin restricciones por el centro de las ciudades, como va a ocurrir en Donostia e Irún; menores niveles de emisiones CO2; mejores consumos en conducción urbana; Bajos niveles de sonoridad del motor, y menores costes de mantenimiento, y mayor ahorro. La conducción en modo EV puede alargar la vida útil de componentes como frenos o neumáticos.

Sobrado de tecnología

Tampoco se puede dejar de lado hechos incuestionables como que es un vehículo muy completo en todos los aspectos: seguridad, tecnología, y máximo confort, y que ofrece un sistema de infoentretenimiento donde aparece un «display» específico para seguir toda la información sobre el uso del motor eléctrico, y la eficiencia del combustible, y que aporta diferentes, y muy interesantes, cometidos, entre ellos el E-Motion Drive: El motor eléctrico proporciona un excelente confort de conducción gracias a la tecnología de rendimiento mejorada. La vibración del vehículo se controla para garantizar una aceleración suave, mientras que el rendimiento de la dirección se ha mejorado para garantizar curvas y giros más estables.

El e-Ride Gen1: La tecnología HEV gestiona el motor para reducir el temblor del vehículo y proporcionar una conducción suave en carreteras irregulares. El e-EHA: Mejora la estabilidad del vehículo y reduce los riesgos de colisión, El e-Handling: Mejora la conducción del vehículo en su paso por curva.

El Staria incorpora sistemas de conectividad avanzados gracias a la tecnología Bluelink®, que incluye servicios de navegación en la nube, control remoto desde el móvil y actualizaciones OTA para los mapas. A través de la app, los usuarios pueden localizar el vehículo, bloquear y desbloquear puertas y revisar información sobre el estado del coche. Además, el STARIA permite sincronizar calendarios y gestionar la climatización mediante comandos de voz.

Diseño futurista

En el exterior, mantiene una estética distintiva, con líneas depuradas, y una imagen que enfatiza la amplitud y modernidad; con un perfil lateral que incorpora ventanillas panorámicas con cristales de oscurecimiento que refuerzan su estética contemporánea. En la parte trasera, el diseño se centra en la funcionalidad, con una decoración de tipo «cubo de hielo» en los faros, y una opción de luces traseras LED en las versiones premium. Un alerón trasero integrado, con luces de freno LED auxiliares, mejora tanto la visibilidad como la aerodinámica, mientras que el limpiaparabrisas trasero, ubicado en la parte superior del vidrio, mantiene una línea limpia en el perfil trasero del vehículo.

Disponible con hasta nueve plazas interiores según la versión, el panel digital de instrumentos de 10,25» muestra la información esencial para la conducción en la parte superior del salpicadero.

Los elementos de alta tecnología de la cabina se centran en torno a la pantalla central de 10,25», compatible con los servicios de Apple CarPlay™ y Android Auto™, llave inteligente para facilitar el acceso, nuevos puertos USB-C, puertas correderas automáticas, y sensores de aparcamiento frontales.

En marcha

La verdad es que uno goza mucho circulando con el STARIA, sin importar demasiado si conduce esté talentoso modelo. Para empezar, en términos de control, el STARIA incluye un sistema de selección de modos de conducción que permite al usuario adaptar el vehículo a distintos estilos y formas de conducción, mejorando así su versatilidad en entornos urbanos y vías rápidas. La velocidad máxima se sitúa en 167 km/h, proporcionando este equilibrio adecuado entre rendimiento y eficiencia.

Qué mejor que seis amigos, por supuesto conduce el que no bebe -siempre hay alguno en el grupo-, para realizar un recorrido, no demasiado largo, desde Donosti hasta Elizondo para, de vuelta, hacer una parada en el Arotxa de Legasa para reponer fuerzas.

¿El viaje? Comodidad absoluta, tecnología a raudales de infoentretenimiento, muchas risas recordando anécdotas pasadas, y… ningún mareo. Está claro que, los anteriormente referidos modos de conducción que ofrece, tienen mucho que ver.

La verdad es que el STARIA Hybrid supone un gran paso adelante para aquellos que precisan espacio, tanto personal como de carga, y que gustan de realizar viajes dentro con un confort y tecnología de última generación.