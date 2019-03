Coches con etiqueta Cero o Eco contaminan DV Jueves, 14 marzo 2019, 07:39

Un informe publicado por la OCU da la voz de alarma: al tener solo en cuenta la tecnología del automóvil, hay coches con etiqueta Cero y Eco que contaminan más que muchos de gasolina. El sistema que cataloga los vehículos con distintivos medioambientales no es el más justo, ni revela con exactitud sus emisiones contaminantes. 'Solo se tiene en cuenta la tecnología que usan y no el impacto real de las emisiones que producen', señalan. La organización advierte que hay vehículos que, a pesar de no contar con esos distintivos Eco o Cero Emisiones, contaminan mucho menos que otros que sí se benefician de ellos. Como ejemplo, la OCU asegura que 'los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan igual o menos que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia'. Y es más, la organización incluso confirma que 'incluso contaminan menos que híbridos enchufables de gran cilindrada, cuando éstos últimos agotan su batería (pasados unos 40 kilómetros)'. Sucede algo parecido con coches de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC), ya que es difícil saber si circulan con gas o con combustible fósil.