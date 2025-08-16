Por cada coche nuevo, dos usados

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulan un total de 1.264.950 unidades hasta julio, lo que supone un 5,2% ... más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam). Solo en el mes de julio, las ventas crecieron un 5,8% hasta alcanzar las 193.933 unidades, lo que supone que por cada coche nuevo se venden dos usados.

En un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo los turismos de menos de un año tiraron del mercado en julio, con una subida del 16% y un total de 9.812 unidades comercializadas. Le siguieron los modelos de entre uno y tres años, con un incremento del 15,7%, hasta alcanzar las 16.226 operaciones.

Este protagonismo de los modelos más jóvenes explica que, al analizar el canal de venta, sean las operaciones de los alquiladores los que más relevancia tuvieron en julio. En concreto, incrementaron sus ventas un 19,1% durante el mes pasado. La importación, por su parte, creció casi un 35% en julio, hasta alcanzar las 13.707 unidades, si bien el peso de los modelos importados en el mercado de ocasión español supone apenas un 7% del total.

En este contexto, las ventas con modelos de hasta cinco años –importante palanca para impulsar el rejuvenecimiento del parque– crecen un 7,5% en lo que va de año y ya concentran casi el 26% del total, con 325.000 unidades. En opinión de las patronales del sector, este ritmo debería dinamizarse aún más incentivando la compra de estos modelos de hasta cinco años en los planes de achatarramiento. Y es que el grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares. De esta forma, tras crecer un 7,3% en junio y acumular una subida del 3,5% en lo que va de año, aglutinan más del 41% de las ventas totales, con un volumen de 520.917 unidades hasta julio.

Electrificados de ocasión

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel –que representaron el 51% de las operaciones– se mantuvieron estables hasta julio, con 645.529 vehículos. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4,3% sus operaciones en lo que llevamos de año, con un total de 459.887 unidades vendidas, lo que supone un 36,4% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 48,8% hasta julio, con un total de 15.589 operaciones, lo que supone el 1,2% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 41,1%, hasta contabilizar un total de 23.006 unidades, lo que representa el 1,8% del mercado total.