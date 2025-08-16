Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por cada coche nuevo que se vende actualmente en España, se venden dos turismos de segunda mano.

Por cada coche nuevo, dos usados

En los siete primeros meses del año se han vendido más de 1,2 millones de turismos de segunda mano, un 5,2% más que en 2024

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulan un total de 1.264.950 unidades hasta julio, lo que supone un 5,2% ... más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de MSI para la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam). Solo en el mes de julio, las ventas crecieron un 5,8% hasta alcanzar las 193.933 unidades, lo que supone que por cada coche nuevo se venden dos usados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4 Leire Martínez se reivindica con su voz
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  7. 7

    Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal
  8. 8 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  9. 9

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  10. 10 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Por cada coche nuevo, dos usados

Por cada coche nuevo, dos usados