Circular con la placa de matrícula en mal estado puede acarrear multa
Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00
Desde AECA-ITV explican que, aunque son pocos los vehículos que presentan defectos graves en el capítulo de identificación, sí que se puede suspender la ... inspección si la matrícula está en mal estado.
Así pues, «circular con la matrícula en mal estado se considera una falta grave que no solo nos puede llevar a suspender la ITV, sino que también puede traducirse en una multa de 200 euros. Incluso, si se manipula la matrícula de forma intencionada, la sanción puede subir hasta los 6.000 euros y la retirada de 6 puntos en el carnet», explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.
Hay que tener en cuenta que la matrícula es una combinación de caracteres alfanuméricos (NNNN XXX) única para un número de bastidor de un vehículo que se graban en placas de material plástico o metálicas, se anotan en la tarjeta de ITV y en el permiso de circulación y tiene la finalidad de identificar de forma individual a cada vehículo. Es como su DNI.
Si se realiza una consulta en la DGT se puede obtener los datos técnicos (masas, dimensiones, potencias, etc.), datos personales del propietario, situación administrativa (bajas, seguros) o el estado de la inspección técnica del vehículo.
