Cinco errores al usar el aire acondicionado No es conveniente pulsar el botón de recirculación del aire ya que los cristales se empañarán antes. / CHARLY Ahora que el calor aprieta viene bien conocer algunos errores que solemos cometer ANDRÉS VIEDMA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 agosto 2018, 10:17

En verano es importante no subestimar los efectos del calor al volante porque una temperatura interior de 35º hace que el conductor reaccione un 20% más lento que otro que circula a 25º. El efecto es similar a conducir bajo una tasa de alcoholemia cercana a 0,5 gr/l en sangre. Por lo tanto, es importante mantener bien fresco y ventilado el habitáculo.

Hay ciertos errores que cometemos cuando utilizamos el aire acondicionado. Estos son los cinco más comunes y algunos consejos para optimizar su uso:

Los 5 errores Poner el aire acondcionado al máximo nada más entrar al coche, cuando está al máximo de calor. Mantener activado el botón de recirculación del aire con el consiguiente empañamiento de los cristales. No activar el aire acondicionado cuando la temperatura es fresca. No enfocar correctamente los difusores de aire. Olvidar el mantenimiento del propio sistema de aire acondicionado.

1

Poner el aire al máximo nada más entrar

En verano, el interior de un coche aparcado al sol puede llegar a alcanzar los 60 grados centígrados. En aproximadamente media hora se pueden recuperar los 25 grados si se siguen ciertas pautas. Uno de los errores más frecuentes es encender el aire al máximo. Lo mejor es abrir las puertas y las ventanillas y ventilar el habitáculo, durante un minuto, antes de activar el aire acondicionado. Con este simple gesto se consigue rebajar de forma natural la temperatura interior. Una vez ventilado, ya se puede entrar, cerrar las puertas y ventanillas y activar la climatización.

2

Mantener activado el botón de recirculación del aire

El hecho de mantenerlo pulsado favorece que los cristales se empañen. Es aconsejable conducir con la opción Auto encendida para que el flujo de aire se autorregule, sea más homogéneo y se haga un uso más eficiente.

3

No activar el aire porque la mañana es 'fresquita'

Dependiendo de la zona de Europa donde nos encontremos, algunas mañanas de verano pueden ser frescas. A pesar de ello, se aconseja «activar el aire acondicionado del coche, aunque sea con la temperatura más alta», así se evitará que los cristales se empañen cuando se eleve ligeramente la temperatura exterior.

4

No enfocar correctamente los difusores.

«Sube el aire, que no me llega», es una frase que se repite en los coches durante el verano. La mayoría de las veces «no es una cuestión de temperatura, sino de la dirección en la que circula el aire dentro del habitáculo». Para conseguir un reparto adecuado del aire, «los difusores tienen que estar enfocados hacia arriba, no hacia la cara». Con este simple gesto se consigue que «el aire se reparta por todo el coche y que llegue a todos los pasajeros de manera uniforme».

5

Olvidar el mantenimiento

Como sucede con el aceite, las ruedas o el líquido de frenos, el sistema de climatización de los coches también necesita un mantenimiento específico. Se recomienda cambiar los filtros cada 15.000 o 20.000 kilómetros para no perder caudal ni fuerza cuando salga el aire. Si la capacidad de enfriamiento se reduce se puede deber a que esos filtros estén saturados, o, menos frecuentemente a una fuga de líquido refrigerante.