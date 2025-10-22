En la cima prestacional de los modelos familiares

Aparece con un diseño y prestaciones que lo convierten en la versión más radical de la actual generación B9, y que originó la puesta en ... escena de los familiares deportivos en la casa de Ingolstadt, pero también la primera piedra de la deseada y venerada saga RS.

El diseño exterior se realza con el paquete carbono mate, que incluye elementos como los retrovisores, faldones laterales y difusor trasero. Además, se han eliminado los raíles del techo para dotarlo de una silueta más plana y aerodinámica. Los neumáticos Pirelli P-Zero Corsa de serie van montados sobre llantas de 20 pulgadas en color Paladio mate.

El RS4 «25» se distingue por su color Amarillo Imola, evocando al RS4 Sport de 2002, aunque también está disponible en Negro Mythos. A nivel de diseño, la zaga es la parte más llamativa, en la que se ve ese ensanchamiento en las vías (de 30 mm) respecto al A4 convencional. El protagonismo cae en el difusor trasero, ancho y deportivo, con espacio para las salidas de escape ovaladas.

Su mecánica ha sido optimizada con un motor V6 biturbo de 470 CV y 600 Nm de par, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h en circuito. Cuenta con suspensión deportiva RS Pro coilover ajustable, frenos carbocerámicos RS y diferencial deportivo quattro, asegurando una conducción ágil y precisa.

Más allá de sus prestaciones y diseño exclusivo, esta edición especial refuerza la identidad de Audi Sport, manteniendo la esencia de un familiar radical con ADN de competición. Su evolución a lo largo de estos 25 años ha sido clave en la consolidación de los RS como referentes en el segmento de los deportivos de alto rendimiento, combinando tecnología de vanguardia con una herencia inconfundible. Un homenaje perfecto a un icono que sigue marcando historia.

Solo se han producido 250 unidades en Europa, de las cuales seis han llegado a España, numeradas del #40 al #45. Como guiño a los entusiastas, cada comprador recibe unos guantes de conducción diseñados por Alpinestars con detalles en amarillo.