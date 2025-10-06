Si hay un camino, hay un Torres para recorrerlo

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:16 Compartir

Su diseño exterior combina una imagen moderna y deportiva con detalles únicos, como el paragolpes delantero inspirado en un casco de jugador de fútbol americano, luces diurnas LED con diseño puntual y guiños a la bandera coreana. Los espejos retrovisores tienen una forma angular característica y las llantas de aleación de 18 pulgadas con corte diamante aportan un toque dinámico.

Las opciones de color incluyen tonos sólidos y bitono para adaptarse a distintos gustos y estilos. El habitáculo despliega calidad y tecnología, ofreciendo un interior amplio y ergonómico, dominado por una doble pantalla panorámica digital que combina el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. La comodidad está garantizada gracias a los asientos delanteros eléctricos y ventilados, los traseros reclinables, el climatizador bizona y un maletero con hasta 839 litros de capacidad.

Todos los elementos se integran a la perfección en un armonioso y ergonómico interior que maximiza los conceptos de amplitud, sofisticación, refinamiento y acabados de alta calidad.

El Torres EVX monta un motor eléctrico de 152 kW (207 CV) con tracción 4×2, que ofrece un par máximo de 339 Nm. La batería, de litio-ferrofosfat con tecnología de integración directa Cell to Pack, que mejora la eficiencia y la seguridad, tiene una capacidad de 73,4 kWh y arquitectura de 400 V, proporciona una autonomía combinada homologada de 462 km WLTP, que se extiende hasta 635 km en entorno urbano.

Destaca la tecnología de carga, que alcanza picos de hasta 120 kW en carga rápida y mantiene una curva estable desde el 5 % al 48 % de batería. En carga doméstica, la potencia máxima es de 11 kW. La batería ofrece una garantía excepcional de 10 años o 1.000.000 de kilómetros, reflejando la apuesta por la durabilidad y calidad de los materiales.

En el apartado de seguridad, el Torres EVX equipa de serie un completo conjunto de sistemas ADAS incluyendo ocho airbags, control de crucero adaptativo, sistema de permanencia en el carril, alerta de tráfico cruzado, asistente de ángulo muerto y sistema de frenada automática de emergencia en intersecciones. A esto se suma una estructura reforzada con un 81 % de acero de alta resistencia.

Además, ofrece un conjunto de soluciones prácticas como el portón trasero inteligente, el cargador inalámbrico, el sistema de visión 360º y el modo V2L, que permite utilizar la energía del vehículo para alimentar pequeños electrodomésticos.

También ya está el Torres Van, y el más capaz puede cargar hasta 420 kilogramos, la capacidad máxima de remolque es de 1,5 toneladas, y está basada en el nivel de acabado 'Platinum'. En septiembre llegará una versión híbrida para apoyar a la gama.

El KGM Torres EVX se presenta sin condiciones: su versión de acceso, Trend, parte de 34.500 euros, y la más equipada, Life, desde 37.500 euros.

Aldikar, del Grupo Easo Motor, en Oria Etorbidea, 4 de Lasarte-Oria, ya tiene unidades.

Grupo Easo Motor Teléfono 630 636 360

Web www.grupoeasomotor.com