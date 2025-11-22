Un BYD híbrido enchufable a buen precio

La marca asiática BYD lanza la versión híbrida enchufable de su modelo BYD Atto 2 DMi, cuyas primeras entregas se realizarán a partir del primer ... trimestre de 2026. Es el tercer modelo de la marca que ofrece esta tecnología junto al BYD Seal U DM-i (su vehículo enchufable más vendido) y el BYD Seal 6 DM-i, presentado en el mes de septiembre.

Esta versión híbrida enchufable (PHEV) lleva la tecnología DM-i de BYD y monta un motor de hasta 212 CV y más de 1.000 kilómetros de autonomía, lleva etiqueta CERO y sale a un precio interesante. También está prevista la llegada, en un futuro próximo, de un modelo más pequeño que mejorará aún más el acceso a este tipo de vehículos.

Cambios en el diseño

En cuanto a diseño se refiere, sus cambios con respecto a la versión eléctrica incluyen una parrilla delantera más grande, elementos decorativos y la eliminación de los detalles de las rejillas laterales en el paragolpes delantero. Unos faros Full LED y estilizadas luces diurnas le aportan un aire moderno y la vista lateral muestra unas defensas de plástico que protegen la parte inferior de la carrocería.

Detrás destacan los pilotos traseros en disposición horizontal y conectados físicamente a través de una franja de luz LED. Por dentro, propone un puesto de conducción digital y conectado que combina un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas con una pantalla táctil de 12,8 pulgadas, que es el componente clave para manejar el sistema de info-entretenimiento. Ofrece un maletero que cubica un volumen de carga de 425 litros, una cifra mayor que la de vehículos de categoría superior.

Asistentes de conducción

Cuenta con una larga lista de sistemas de asistencia a la conducción al disponer, entre otras tecnologías, de control de crucero adaptativo, control de crucero inteligente, asistente de cambio de carril, detección de vehículos en el ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, frenado automático de emergencia y alerta de tráfico cruzado trasero.

Por lo que a motores se refiere, combina un motor de gasolina de 1.5 litros Xiaoyun de 98 CV con un motor eléctrico de 145 kW (195 CV). En la versión Active, arroja una potencia total de 122 kW (166 CV) mientras que en la versión Boost alcanza los 156 kW (212 CV).

Ambos modelos presentan una configuración de tracción delantera y pueden alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. Eso si, lo más importante está en la diferencia a la batería del sistema híbrido ya que se trata de una batería con tecnología Blade.

A su vez, el modelo Active cuenta con una batería LFP de 7,8 kWh con la que puede circular 40 km en modo eléctrico, mientras que en el Boost equipa una batería LFP de 18 kWh que le proporciona una autonomía eléctrica de 90 km según el ciclo WLTP, mucho más que en el otro. La autonomía total combinada sumando el depósito de gasolina a la carga de la batería es de 1.000 km respectivamente, una cifra muy a tener en cuenta. Los tiempos de carga varían en función de la toma eléctrica empleada. En carga monofásica a 3,3 kW, necesita de 2,7 horas para completar el proceso de recarga del 15% al 100% para la batería pequeña. La versión con batería grande y cargador de 6,6 kW necesitará de 6 horas para completar la mencionada carga.

En cuanto a precios se refiere, la versión más barata Active de 122 Kw tiene un precio que parte de los 28.200 euros sin nigún tipo de descuento incluido.