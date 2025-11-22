Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un BYD híbrido enchufable a buen precio

La firma china presenta el nuevo ATTO 2 DM-i, un SUV con hasta 1.020 kilómetros de autonomía total y 90 kilómetros en modo eléctrico

Andrés Viedma

Andrés Viedma

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La marca asiática BYD lanza la versión híbrida enchufable de su modelo BYD Atto 2 DMi, cuyas primeras entregas se realizarán a partir del primer ... trimestre de 2026. Es el tercer modelo de la marca que ofrece esta tecnología junto al BYD Seal U DM-i (su vehículo enchufable más vendido) y el BYD Seal 6 DM-i, presentado en el mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

