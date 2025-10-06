BYD, la garantía del líder

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:05 Compartir

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, ha desembarcado con fuerza en Europa. En su concesionario ubicado en Lasarte (Oria Etorbidea, 2), puedes encontrar, entre otros, estos cuatro modelos.

SEAL 6 DM-i

El nuevo SEAL 6 DM-i, disponible en carrocería sedán y touring, es un híbrido enchufable que combina la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la versatilidad de un motor de gasolina gracias a la tecnología Dual Mode Intelligent, alcanzando hasta 105 km de autonomía eléctrica combinada y hasta 1.505 km de autonomía total combinada.

Ampliar SEAL 6 DM-i.

Dolphin Surf

El Dolphin Surf es el modelo más moderno y divertido de la marca. Combina un diseño atractivo, un interior sorprendentemente espacioso, un rendimiento impresionante y las tecnologías más innovadoras de BYD, por lo que es ideal para quienes buscan lo mejor sin tener que renunciar a nada.

Ampliar Dolphin Surf.

ATTO 2

Diseñado por Wolfgang Egger, director global de Diseño de BYD, el BYD ATTO 2 combina con éxito los rasgos de diseño de un SUV con unas dimensiones compactas; marcadas por sus cortos voladizos, así como por unas impactantes curvas que crean un aspecto deportivo y robusto.

Ampliar ATTO 2.

Sealion 7

El distintivo frontal Ocean X del Sealion 7 presenta una poderosa estructura en X, que confiere a este SUV 100 % eléctrico una presencia imponente. Su capó bajo, el amplio diseño fastback y la doble línea de cintura reproducen la energía de las olas del mar, creando una silueta que irradia elegancia y rendimiento.

Ampliar Sealion 7.

Blendio Teléfono 843 759 003

Web www.blendio.es