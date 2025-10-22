De las bicicletas a ser la tercera marca más vendida de Europa

Hoy, 130 años después, la firma checa no solo mantiene vivo aquel espíritu de innovación y practicidad, sino que lo ha trasladado al siglo XXI ... con una convicción rotunda: liderar la movilidad eléctrica desde la accesibilidad, el diseño y la eficiencia.

El aniversario, celebrado el 8 de octubre de 2025, no fue solo un repaso al pasado glorioso, sino también una declaración de intenciones. Škoda presentó la gama más amplia y avanzada de su historia, con especial protagonismo para sus modelos cero emisiones y electrificados, encabezados por los nuevos Elroq RS, Enyaq RS, Superb iV y Kodiaq iV.

A lo largo de su historia, Škoda ha superado guerras, revoluciones industriales y transformaciones tecnológicas. Desde los elegantes vehículos de preguerra hasta los icónicos Octavia y Superb de la era moderna, la marca ha mantenido un hilo conductor inquebrantable: fabricar vehículos prácticos, robustos y accesibles.

La estrella fue el Škoda Elroq RS, el SUV compacto eléctrico que inaugura una nueva era dentro de la familia RS. Este modelo combina el diseño Modern Solid —minimalista, robusto y tecnológico— con prestaciones de un gran turismo eléctrico. Sus dos motores eléctricos generan una potencia combinada de 250 kW (340 CV), con tracción total y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos. Su batería de 84 kWh (79 kWh netos) permite una autonomía superior a los 550 kilómetros (WLTP) y admite carga rápida de hasta 185 kW, lo que significa pasar del 10 % al 80 % en apenas 26 minutos.

El Elroq RS exhibe la nueva Tech-Deck Face, una parrilla negra de alto brillo que integra sensores y una llamativa banda luminosa con animación Coming/Leaving Home.

Su precio desde 240€ al mes.