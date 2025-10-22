Berlina que ofrece hasta 105 km de conducción eléctrica

Es capaz de circular hasta 105 kilómetros sin gastar una sola gota de gasolina. Con una relación calidad-precio difícilmente mejorable, el nuevo híbrido PHEV ... de BYD es confortable, es práctico y es seguro.

Además, pensada especialmente para el público europeo, en la gama Seal 6 DM-i se encuentra una variante de carrocería familiar denominada Touring. Es el primer vehículo europeo de BYD con carrocería de este tipo.

Al tratarse de un vehículo enchufable todas las miradas están puestas en el sistema de propulsión. El nuevo Seal 6 DM-i, tal y como indica su propio nombre, está equipado con la reputada tecnología Dual Mode Intelligent de BYD. Un sistema de propulsión que permite funcionar de dos maneras distintas: EV, en las que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; y HEV, en la que se aplica el mismo principio la mayor parte del tiempo, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor.

El tren motriz se compone de un motor de gasolina de 1.5 litros y un motor eléctrico. A ello debemos sumar una batería LFP con tecnología Blade líder de seguridad disponible en tamaños de 10,08 kWh y de 19 kWh. Con un consumo medio de tan solo 1,5 litros a los 100 kilómetros y una autonomía combinada, con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, de hasta 1.505 km, ofrece una autonomía de récord.

En el interior, destaca por una presentación moderna, sin botones físicos en el salpicadero, con una gran pantalla táctil central de hasta 15,6 pulgadas (según versión), instrumentación digital de 8,8 pulgadas y conectividad completa.

Diseñado para clientes que no quieren renunciar a nada en el uso diario, este modelo cuenta con un amplio equipamiento de serie en materia de conectividad, de seguridad y de confort.

También cuenta con tecnología V2L para cargar elementos externos como, por ejemplo, una parrilla portátil.

Desde 27.990 euros.