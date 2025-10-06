Auto Suecia apuesta por los eléctricos de Volvo

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:55 Compartir

Auto Suecia es, desde hace más de 30 años, el concesionario Volvo en Gipuzkoa y ahora también ofrece los últimos vehículos de la marca Lynk & Co, una casa fundada en 2016 entre el gigante chino Geely Auto Group y la marca escandinava Volvo. En la nave que tiene Volvo Auto Suecia en Galarreta puedes conocer de primera mano los últimos modelos de Volvo.

Volvo EX30

El Volvo EX30 es la última apuesta de la casa por la electrificación accesible. Este SUV compacto 100 % eléctrico ha sido creado con la intención de democratizar la movilidad eléctrica prémium. Su diseño está pensado en la conducción urbana y es moderno, aunque manteniendo los rasgos elegantes de Volvo. El interior ofrece sensación de amplitud y hay dos versiones, una con un motor trasero de 272 CV y otra con doble motor y tracción total que supera los 400 CV y que es capaz de pasar de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos. La versión con batería extendida llega a los 480 kilómetros de autonomía.

Ampliar Volvo EX30.

Volvo EX90

El EX90 es, por tamaño y ambición, el SUV eléctrico más grande y sofisticado jamás producido por Volvo. Con capacidad para siete pasajeros, se posiciona como el nuevo buque insignia de la firma escandinava, sustituyendo al conocido XC90 como referente de la gama alta. Pero más allá del tamaño, lo que realmente distingue al EX90 es la fusión entre tecnología, diseño, potencia y conciencia ambiental. En cuanto a rendimiento, el EX90 ofrece versiones de tracción total con dos motores eléctricos, alcanzando potencias de hasta 517 CV y su autonomía alcanza los 600 kilómetros.

Auto Suecia es tu casa

Estos cuatro vehículos están expuestos en Volvo Auto Suecia, el concesionario oficial Volvo en Gipuzkoa con más de 30 años de experiencia y ahora también el de Lynk & Co, lo que le permite ampliar su gama de productos. Es una empresa familiar en la que el factor humano y la atención al cliente son referencia en el sector. En sus amplias instalaciones de Galarreta pondrán a tu servicio sus más de 30 años de experiencia en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de la marca sueca. Cuenta con la acreditación de las certificaciones mas exigentes como la ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medioambiente y la ISO 27001 de la seguridad de la información.

Volvo Auto Suecia Teléfono 685 727 862

Web www.autosuecia.es