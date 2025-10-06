Auto Suecia apuesta por los eléctricos de Lynk & Co

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:58 Compartir

Auto Suecia es, desde hace más de 30 años, el concesionario Volvo en Gipuzkoa y ahora también ofrece los últimos vehículos de la marca Lynk & Co, una casa fundada en 2016 entre el gigante chino Geely Auto Group y la marca escandinava Volvo. En la nave que tiene Volvo Auto Suecia en Galarreta puedes conocer de primera mano los últimos modelos de Lynk & Co.

Lynk & Co 02.

El Lynk & Co 02 es el primer vehículo totalmente eléctrico que la marca ofrece en Europa como parte de su estrategia de electrificación. Ofrece un gran compromiso entre precio, autonomía y prestaciones. Tiene un diseño atractivo y un gran nivel tecnológico y su autonomía supera los 400 kilómetros.

Lynk & Co 08

El Lynk & Co 08 es un SUV híbrido enchufable (PHEV) de tamaño medio‑alto, que la casa presenta en Europa como una alternativa intermedia entre los híbridos convencionales y los eléctricos puros. Tiene una gran autonomía eléctrica para su segmento y ofrece muy buenas prestaciones, con un diseño moderno y un equipamiento tecnológico muy avanzado. Es capaz de superar los 200 kilómetros en modo eléctrico puro y la autonomía total combinada supera los 1.100 kilómetros. Su potencia de 345 CV combinados le permite pasar de 0 a 100 km/h en menos de siete segundos.

Auto Suecia es tu casa

Estos cuatro vehículos están expuestos en Volvo Auto Suecia, el concesionario oficial Volvo en Gipuzkoa con más de 30 años de experiencia y ahora también el de Lynk & Co, lo que le permite ampliar su gama de productos. Es una empresa familiar en la que el factor humano y la atención al cliente son referencia en el sector. En sus amplias instalaciones de Galarreta pondrán a tu servicio sus más de 30 años de experiencia en la venta, mantenimiento y reparación de vehículos de la marca sueca. Cuenta con la acreditación de las certificaciones mas exigentes como la ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medioambiente y la ISO 27001 de la seguridad de la información.

Volvo Auto Suecia Teléfono 685 727 862

Web www.autosuecia.es