Audi premia su «corto» y patrocina el Festival de Cine de Donostia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00
Ayer vio la luz el cortometraje ganador de la V edición de Audi Future Stories: «Antes de las seis» en el Festival Internacional de Cine ... de San Sebastián. Escrito y codirigido por Aline López y Gemma Morcillo, de la Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT), esta historia reflexiona sobre el ritmo frenético de la vida adulta y ha contado con el productor y director Kike Maíllo al frente del proyecto.
La quinta edición de Audi Future Stories contó con el avanzado Audi A6 Avant e-troncomo protagonista. Un modelo 100% eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos, con una autonomía revolucionaria de hasta 720 km y una potente batería que permite recargar hasta 295 km en apenas 10 minutos. Por decimoquinto año consecutivo, Audi vuelve a unir innovación, diseño y cultura en la 73ª edición del Festival de San Sebastián como Patrocinador Oficial y Vehículo Oficial del evento.
