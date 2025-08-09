Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Audi ya ha elegido corto para el Festival de Cine de San Sebastián 2025

Andrés Viedma

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El actor Miguel Ángel Muñoz encabeza el reparto de 'Antes de las seis', el cortometraje ganador en la V edición de Audi Future Stories. En ... esta historia, Muñoz encarna a Enrique, un ejecutivo estresado que queda atrapado en un atasco. El rodaje ha tenido lugar en Barcelona y el guion, ideado por Aline y Gemma, la primera pareja de estudiantes en ganar el certamen, se presenta como una trama donde se explora en profundidad el grado de libertad del individuo y de cómo sentirse realizado en nuestra sociedad. La dirección ha sido en colaboración con el cineasta Kike Maíllo, quien vuelve a estar al frente del proyecto, como en anteriores ediciones, guiando a las ganadoras en su cometido. El estreno oficial de 'Antes de las seis' tendrá lugar el 26 de septiembre, en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El certamen de guiones y cortometrajes está impulsado por Audi, creado para descubrir y apoyar nuevos talentos.

