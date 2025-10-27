Apuesta por la electrificación

Esta ofensiva de Volkswagen coincide con un momento en el que el mercado de vehículos electrificados en España ha dado un paso importante en cuanto ... al volumen de ventas, ya que en septiembre, uno de cada cuatro turismos vendidos en nuestro país corresponde a un modelo eléctrico o hibrido enchufable.

En el acumulado del año, las ventas de BEV y PHEV ya suman cerca de 160.000 unidades, un 98% más que en el mismo periodo de 2024. En cuanto al mercado total, las más de 854.650 unidades matriculadas (+14,8%) entre enero y septiembre anticipan un año por encima de los 1,1 millones de turismos. En buena medida este aumento de las ventas tiene que ver con los más de 50.000 coches nuevos matriculados a causa de la Dana. Tengamos en cuenta que la mayoría de las ventas son de coches híbridos, no eléctricos.

Gama BEV o eléctrica

La gama ID. 100% eléctrica se compone de 6 modelos: el compacto ID.3; los SUV y SUV coupé ID.4 y ID.5, las berlinas de representación ID.7 y ID.7 Tourer, además del monovolumen ID. Buzz de 5, 6 ó 7 plazas que reinterpreta al icónico T1. Todos comparten su desarrollo sobre la plataforma MEB que presenta un interior revolucionario y con mucha tecnología, con asistentes como el ID. Light, la proyección de realidad aumentada sobre el parabrisas y la posibilidad de realizar actualizaciones en remoto OTA del software para tener el vehículo siempre actualizado y autonomías que superan los 700 kms.

Gama PHEV o híbrida

La gama híbrida está compuesta por 5 modelos con la denominación eHybrid: Golf, Passat, Tiguan, Tayron y Touareg, a los que les sumamos dos versiones deportivas, el Golf GTE y el Touareg R. Los 4 primeros modelos, construidos sobre la plataforma MQB, incorporan la eficiente 2ª generación de baterías de iones de litio con una capacidad neta de 19,7 kWh, que permite autonomías en modo de conducción 100% eléctrico de más de 140 kms en ciclo combinado, para poder conducir en el día a día sin emisiones de CO2. Además, puede cargar de forma rápida, hasta 11kW en corriente alterna y hasta 50 kW en corriente continua. El grupo propulsor de esta tecnología PHEV está compuesto por dos motores, uno térmico 1.5 TSI de 110 kW (150 CV) y uno eléctrico de 85 kW (115 CV), y ofrecen potencias combinadas de 204 CV o 272 CV.