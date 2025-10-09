Accesible y versátil con las tecnologías más avanzadas

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo Hyundai Inster es un vehículo eléctrico urbano con un diseño compacto que combina un interior amplio con vanguardistas tecnologías de electrificación, seguridad y conectividad. Sobresale asimismo por su calidad de diseño y de acabados, además de por su habitabilidad, superior en comparación con otros coches del segmento A. El interior es muy modulable, ya que los asientos traseros se deslizan longitudinalmente y sus respaldos pueden inclinarse. Todos los asientos, incluido el del acompañante, son abatibles, y dejan una superficie totalmente plana de 1.059 litros de capacidad, en la que se pueden transportar objetos de hasta 2,30 metros. El Hyundai Inster está a la venta desde 24.990 euros, precio sin incluir descuentos promocionales por financiación con la marca ni el Plan Moves III.

En el exterior, el Inster cuenta con luces LED de circulación diurna, una parrilla delantera en color negro y faros delanteros de proyección LED opcionales. Hay también disponible una variante con carrocería crossover, Inster Cross, que ofrece un aspecto más orientado al aire libre con un diseño del parachoques delantero y trasero exclusivo, llantas de aleación de 17 pulgadas y faldones laterales.

El interior del Inster tiene de serie un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y un avanzado sistema de navegación. El selector de marchas automático situado en la columna de dirección y colocado detrás del volante permite disponer de un amplio espacio en la consola central. Además, los asientos delanteros tienen calefacción y los pasajeros pueden disfrutar de un sistema de iluminación ambiental con una selección de 64 colores. La integración de Apple CarPlay y Android Auto está disponible a través de una conexión USB. Otros elementos con las últimas tecnologías son el sistema de control por voz con reconocimiento del lenguaje natural o la Hyundai Digital Key, que reemplaza la necesidad de una llave inteligente tradicional y permite a los conductores desbloquear e iniciar el coche con su Smartphone. En su versión más equipada, incluye un techo corredizo de un solo toque, volante con calefacción y aire acondicionado automatizado.

Hay dos baterías disponibles para el Inster, con 42 kWh o con 49 kWh. Con esta última, la autonomía totalmente eléctrica es de 355 kilómetros con una sola carga en modo combinado y hasta 518 kilómetros en ciclo urbano. La carga rápida de corriente continua permite paradas cortas cuando se viaja largas distancias, ya que puede cargarse del 10 al 80 por ciento en unos 30 minutos. Para la carga doméstica, está equipado con un cargador integrado de 11 kW, que permite una carga completa entre 3 y 4 horas.

El Hyundai Inster también incorpora funciones de electrificación de segmentos superiores. El sistema de calefacción de la batería garantiza un rendimiento óptimo de este elemento, independientemente de las condiciones climáticas, ya que calienta la batería para minimizar la pérdida de energía, lo que aumenta la autonomía en invierno y reduce el tiempo necesario para alcanzar su máxima eficiencia. Otro elemento innovador del Inster es el sistema de carga bidireccional V2L, que proporciona energía para dispositivos externos.

Por su parte, el planificador de rutas indica automáticamente los puntos de carga que se encuentren en la ruta al introducir un destino en el sistema de navegación. El Inster muestra toda la información disponible sobre estaciones de carga en tiempo real, tanto la ubicación, el tipo de conectores y la disponibilidad; y preacondiciona la batería antes de llegar cuando se elija un cargador de destino.

En cuanto a la conducción del Inster, es suave, sin ruido ni vibraciones. Se ha empleado un sellado reforzado de la carrocería, un vidrio más grueso en las puertas y un aislamiento adicional para ofrecer una experiencia de cabina más silenciosa. La frenada regenerativa ajustable permite al conductor elegir entre cinco diferentes niveles de retención energética para optimizar la batería, y por lo tanto, autonomía.

El nuevo Inster está equipado con funciones avanzadas de seguridad, entre las que destacan el asistente para evitar colisiones frontales, asistente de seguimiento de carril de circulación, ayuda para evitar colisiones en el punto ciego de visión, asistencia para evitar colisiones por tráfico cruzado trasero, sensores de distancia de aparcamiento y monitor de visión trasera y periférica. Además, el sistema de frenado regenerativo inteligente ajusta la fuerza de frenado en función de las condiciones del tráfico y los hábitos de conducción. Por último, el sistema de visión 360° y las cámaras de visión proporcionan una visión completa del entorno del vehículo y facilitan las maniobras en espacios reducidos.