A290: el hot-hatch de la era eléctrica

Alpine, el fabricante francés de automóviles deportivos y de competición, entra en una nueva era: la era de la deportividad eléctrica. El lanzamiento de A290 ha supuesto un nuevo punto de entrada en el universo Alpine, una marca que continúa fiel a sus tres pilares: rendimiento, agilidad y ligereza.

Alpine 290 es el primer modelo de una nueva generación eléctrica que inaugura el Dream Garage 100 % eléctrico de Alpine. Una gama cero emisiones a la que pronto se unirán el sport fastback A390 y la nueva generación de A110.

Un urbano deportivo

En un tamaño de coche urbano deportivo, el modelo A290 ha sido creado en perfecta sintonía con el ADN de Alpine. Compacto, ágil, y con altas y accesibles prestaciones que garantizan un uso confortable en el día a día, se trata de un coche urbano deportivo que representa la apertura de la marca francesa a un público más amplio, resucitando una categoría olvidada como es la de los hot-hatches, tan apreciada por el placer de conducción que produce.

Este modelo concentra las sensaciones que tanto se aprecian al volante de A110. No en vano, A290 fue ideado como un derivado ultracompacto de aquel modelo. Un pequeño y concentrado de Alpine que muestra todo el carácter de la marca y su potencial de placer al volante, para seducir tanto a los amantes del estilo como a los apasionados del rendimiento.

Con su diseño dotado de gran personalidad, sus características técnicas de primer nivel, su completa conectividad y múltiples posibilidades de personalización de la conducción, A290 es un auténtico Alpine de una nueva generación diseñado para abrazar la era eléctrica.

Rendimiento y eficiencia definen la experiencia de conducción de un Alpine 290, equipado de serie con una batería de 52 kWh que permite una autonomía de hasta 380 kilómetros. Asimismo, la recarga rápida en corriente continua de 100 kW permite que A290 pase del 15 al 80 % de carga en 30 minutos.

La gama Alpine A290 está disponible en cuatro niveles de equipamiento. Desde la versión básica GT, hasta la superior GTS; intercalándose entre ambas la GT Premium y GT Performance.

El objetivo de este primer Alpine de la nueva era era poner la propulsión eléctrica al servicio de la deportividad sin comprometer el confort diario. Una deportividad accesible que, dicho y hecho, se ha logrado con A290.

Ampliar Alpine A390.

A390: Próximo lanzamiento

La nueva era eléctrica de Alpine entrará, próximamente, en una nueva dimensión con el lanzamiento de A390, la encarnación del espíritu Alpine en formato sport fastblack.

Este nuevo modelo, que verá la luz a principios de 2026, puede definirse como un coche de carreras con traje y ha sido creado priorizando la experiencia y el placer de conducir.

Un conjunto de tres motores eléctricos (uno delante y dos detrás) que forman un sistema de tracción a las cuatro ruedas -primicia en Alpine- permite al A390 ofrecer lo mejor en propulsión eléctrica. Además, cuenta con el sistema Alpine Active Torque Vectoring, que mejora el dinamismo, la seguridad y la agilidad distribuyendo activamente el par entre las ruedas. Se trata de un nivel de sofisticación normalmente reservado a segmentos superiores.

Combinando deportividad y prestaciones con tecnología y refinamiento, Alpine A390 ofrece una experiencia de conducción única que se adapta tanto al uso diario como a la conducción más enérgica. Asimismo, se trata de un vehículo diseñado para ofrecer sus prestaciones sin fisuras en las condiciones más exigentes, ya sea subiendo puertos de montaña o incluso en circuito.

Entre las otras innovaciones que comprende Alpine A390 puede destacarse que estrena una batería con química de alto rendimiento que, gracias a una generosa capacidad de 89 kWh, permite al vehículo ofrecer una autonomía de hasta 555 kilómetros con llantas de 20 pulgadas.

En cuanto a la recarga del motor, la carga rápida en corriente continua es de 190 kW, pero lo más importante es que es capaz de mantener una alta potencia de carga durante largos periodos, lo que requiere una gestión inteligente de la carga.

¿Quieres probarlos en Alpine Store? La gama de cero emisiones de Alpine, que incluye los modelos A290 y, próximamente, A390, está disponible para todo aquel que quiera probarla en los concesionarios Alpine Store. Gaursa Oiartzun - Polígono Makarrastegi, 4 Eibar - Avenida Otaola, 22 Pide tu cita en el 637 045 077 . Más información en www.gaursa.com .