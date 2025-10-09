Hasta 1.505 kilómetros de autonomía

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El nuevo BYD SEAL 6 DM-i cuenta con un habitáculo cómodo y espacioso, un amplio maletero y una gran autonomía eléctrica gracias a su sistema de propulsión híbrido enchufable. Está disponible tanto en versión sedán como en una nueva variante de carrocería familiar Touring. El BYD SEAL 6 DM-i mide 4,84 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,49 m de alto. El diseño de su parte delantera combina formas fluidas con líneas más marcadas en el paragolpes, lo que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. La parrilla delantera incorpora un sistema activo de entrada de aire que aumenta la eficiencia aerodinámica, y los faros incorporan tecnología LED en todas las versiones.

El interior ofrece un espacio cómodo para cinco adultos y su maletero puede alojar maletas grandes o bolsas de la compra gracias a una capacidad que alcanza los 491 litros, con la posibilidad de aumentar hasta 1.370 litros cuando se abaten los asientos traseros. En el centro del salpicadero se encuentra una pantalla de infoentretenimiento de alta resolución con 12,8« o 15,6», según el nivel de acabado. Todos los ocupantes pueden mantenerse conectados y con la batería de sus dispositivos móviles cargada gracias a dos puertos USB tipo C en la parte delantera y dos tomas adicionales también tipo C en la parte trasera. En la mayoría de las versiones también hay disponible una base de carga inalámbrica para smartphones. Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico, memoria de posición, ventilación y calefacción para ofrecer tanto sujeción como comodidad. Por su parte, las versiones Comfort Lite y Comfort del SEAL 6 DM-i equipan un techo solar panorámico practicable.

La versión familiar, denominada SEAL 6 DM-i Touring, tiene exactamente la misma longitud y anchura que el sedán, pero es ligeramente más alta, con 1,50 m. Hay disponibles 500 litros de capacidad detrás de los asientos traseros hasta el nivel de la bandeja portaobjetos, y 675 litros si se carga hasta el techo. Y con la segunda fila de asientos abatida la capacidad máxima del maletero es de 1.535 litros. El acceso también es fácil gracias al portón trasero eléctrico, de serie en todas las versiones, que puede activarse de forma remota con el mando a distancia.

El SEAL 6 DM-i se basa en el innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode Intelligent, que combina las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la versatilidad del sistema híbrido. Permite funcionar de dos maneras distintas: EV, en la que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; y HEV, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor, manteniendo la respuesta de conducción de un vehículo eléctrico. En los momentos en que se exige una potencia adicional, el modo HEV puede cambiar de serie a paralelo, combinando el potencial del motor de gasolina de 1,5 litros y el motor eléctrico.

El resultado es un sistema de propulsión que funciona la mayor parte del tiempo como un vehículo eléctrico, con una autonomía de hasta 105 km en modo EV. Además de eficiencia, este ofrece prestaciones y confort. Todas las versiones del SEAL 6 DM-i aceleran de 0 a 100 km/h en menos de nueve segundos y alcanzan una velocidad máxima de 180 km/h. El SEAL 6 DM-i también dispone de la función V2L (Vehicle to Load), que puede alimentar dispositivos externos, como por ejemplo una parrilla portátil o un compresor de aire.

Hay dos configuraciones del SEAL 6 DM-i. En la especificación Boost la capacidad nominal de la batería es de 10,08 kWh y la potencia máxima del sistema es de 184 CV. Esta es la versión con la mayor autonomía combinada, con hasta 1.505 km para el sedán, y 1.350 km en el Touring. Además, los acabados Comfort Lite y Comfort del SEAL 6 DM-i cuentan con una mayor potencia, 212 CV, y una batería más grande, con 19 kWh de capacidad, que admite carga con corriente continua de hasta 26 kW de potencia, lo que permite pasar del 30% al 80% de capacidad en tan solo 23 minutos. La autonomía combinada de estas versiones son 1.455 km para el Sedán y 1.350 km para el Touring.

El SEAL 6 DM-i está diseñado tanto para el uso urbano como para los viajes largos, por lo que cuenta con una amplia gama de tecnologías de seguridad y asistencias a la conducción. Todas las versiones cuentan con siete airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y ajuste de altura, detección de presencia de niños y un sistema de bloqueo automático sensible a la velocidad. La lista de funciones de asistencia a la conducción incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámaras de visión trasera y de 360 grados, control de crucero adaptativo e inteligente, detección de ángulo muerto, sistema de detección de fatiga del conductor, alerta y frenada de tráfico cruzado trasero, asistencia de salida de carril, avisos de colisión delantera y trasera y aviso de apertura de puertas.