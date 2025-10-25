Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la concurrida Durbar Square, en Katmandú.
Mendira

Una vuelta por Katmandú

Una vez recuperada la normalidad en Nepal, nos vamos de paseo por Durbar Square, disfrutando del extenso Patrimonio Mundial de la Unesco, perdiéndonos por los rincones de Thamel

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:56

Las dolorosas manifestaciones en la segunda semana del pasado mes de septiembre por el hartazgo en los jóvenes de la generación Z contra la corrupción ... política terminaron desgraciadamente con la muerte, a día de hoy, de 74 personas, la mayoría chavales, derivando en dimisiones, disolución del Parlamento y finalmente nombrando a la máxima defensora de la anticorrupción Sushila Karki provisionalmente la nueva líder de Nepal, y por tanto la primera mujer que dirige el país, hasta el día 5 de Marzo de 2026 que están convocadas las elecciones generales.

