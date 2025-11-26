Todos al Ulizar con Mendira

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Abierta la inscripción gratuita para la última ruta del año, el sábado 6 de diciembre

DV

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:37

Mendira organiza el próximo sábado, 6 de diciembre, la última salida del año para todos los aficionados a la montaña. Esta vez el destino será el monte Ulizar (868 m.), con salida desde Berastegi. La inscripción gratuita en la web de DV ya está abierta para todos los públicos.

De la mano de Eli Belauntzaran, la hora de reunión de esta última cita del año es a las 10.00 horas desde desde la escuela de la localidad, junto al ayuntamiento y frontón. El recorrido es de 13 kilómetros y un desnivel de 524 metros. Esta salida exige un buen fondo físico por la longitud de la misma y ya que a lo largo de la ruta hay que superar pendientes exigentes. La duración de esta salida será de 4 horas.

El recorrido acercará al refugio de Uli, antiguo puesto de los miqueletes por zonas boscosas con enormes árboles. Las vistas de la línea de las Malloak es impresionante. Parte del recorrido transcurre por el antiguo camino real de Navarra y el camino de los toros, que lleva ese nombre ya que era transitado hace siglos por las reses que acercaban desde Orreaga a la costa guipuzcoana.

La inscripción es gratuita y ya está abierta para todos los públicos en la web de DV. Se admiten mascotas, siempre que vayan atadas por los dueños. Todos los participantes contarán con un seguro a costa de la organización y recibirán un obsequio a la salida de la ruta.

