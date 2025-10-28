Todos al Buruntza con Mendira

El Diario Vasco Martes, 28 de octubre 2025, 15:20 Comenta Compartir

Ya en pleno otoño, el canal de El Diario Vasco Mendira ha organizado una nueva ruta para todos los amantes de la montaña. Esta vez el destino será el monte Buruntza, en Urnieta. La cita es el sábado 8 de noviembre. La inscripción gratuita en la web de DV ya está abierta para todos los públicos.

De la mano de Eli Belauntzaran, la hora de reunión es a las 10.00 horas desde el polideportivo de Urnieta (Pintore kalea, 3). Desde allí, el grupo comenzará la caminata hacia la ermita de Azkorte. En total, se trata de una travesía de 9 kilómetros y un desnivel de 400 metros que llevará a los mendizales por un bosque de castaños y zonas de pasto hasta la ermita con unas bonitas vistas. Algunos tramos del recorrido transcurren por senderos o pistas forestales y cuentan con cierta pendiente, por lo que, en esta ocasión, es necesario tener buen fondo físico aunque, como siempre, es una salida pensada para todos los públicos. En total, se requieren unas 3 horas para completar el recorrido de ida y vuelta.

La inscripción es gratuita y ya está abierta para todos los públicos. Se admiten mascotas, siempre que vayan atadas por los dueños. Todos los participantes contarán con un seguro a costa de la organización y recibirán un obsequio a la salida de la ruta.