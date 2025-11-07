Peña Lengua, el bastión rocoso de Cellorigo

La estampa de la localidad riojana de Cellorigo, de 10 habitantes, bajo la peña es impresionante en esta época.

Una alfombra dorada cubre las vides de Cellorigo. El púlpito de La Rioja luce uno de los mejores lienzos que se extiende hasta el lejano horizonte, mientras el astro sol se encarga de enfatizar los matices de la paleta de dorados, cobrizos y verdes que envuelven como si de papel de regalo se tratara de las plantas que nutren a los lugareños de la uva con la que elaboran los preciados vinos de la zona. Sus troncos retorcidos, con vástagos muy largos, flexibles y nudosos, se muestran como esculturas en la estampa que varía según la hora del día. Los amaneceres enamoran a sus habitantes y visitantes, así como sus atardeceres que inundan de rojizos la capa de nubes que decoran el cielo azul, mientras los últimos rayos de la jornada destacan el color platino de Peña Lengua (912 m.).

Desde esta cresta rocosa que conforma una atalaya natural, se puede observar una de las más impresionantes vistas de la zona, y una de las más completas de todo La Rioja, desde el Ebro hasta las sierras de La Demanda y Cameros. Más de treinta pueblos diseminados en una extensa llanura, bordeada en el horizonte por la sierra de Cantabria y los montes Obarenes.

A sus pies se encuentra la bonita localidad de Cellorigo, su primer nombre, según consta en la 'Crónica de Albelda'.En la misma aparece con dos variantes latinas: 'Castrum Celloricum' y 'Castrum Celoricum'. «Algunos estudiosos opinan que el topónimo es de origen celta, por su similitud con otros castros localizados en Asturias y Cantabria de nombre parecidos, lo que nos remontaría al siglo V antes de Cristo», recogen los miembros de la asociación Amigos de Cellorigo.

Información MIDE Acceso Para llegar a Cellorigo debemos seguir la AP-8 y AP-1 para acceder a La Rioja-404.

Horario El recorrido, que se puede realizar en 1,5 horas, presenta cierta dificultad dado que hay que trepar. Para ello hay cuerdas que ayudan, pero exige cierta habilidad.

Distancia 5,76 km

Desnivel positivo 220 m

Severidad del medio 2

Dificultad orientación 1

Dificultad del terreno 2

Esfuerzo necesario 1

Según queda recogido en la historia de Cellorigo, el municipio «aparece vinculado a la existencia de un castillo, que no es un castillo señorial, sino defensivo, nacido al amparo de la muralla natural que proporcionan las rocas».

Su ubicación convirtió a Cellorigo en escenario de numerosas batallas durante la Reconquista, en el siglo IX, perteneciendo entonces al reino de Asturias. En estas batallas de los años 882 y 883 el castillo fue defendido por el conde Alavés Vela Jiménez de los ataques del emir de Córdoba, finalizando en victoria del Conde y contribuyendo con ello a la firma de una tregua de cuarenta años entre el Rey Alfonso III y el Emir. Hasta la primera mitad del siglo XI el castillo fue alavés y, en el año 1065, el rey de Castilla Fernando I lo dio en posesión a Rodrigo Álvarez, abuelo materno de El Cid. Otro momento importante se recoge en el Fuero de Miranda de 1099, en que consta la cesión del territorio del Alfoz de Cellorigo por parte de Alfonso VI a la Villa de Miranda, en su afán de acumular riquezas, con la condición de que tanto la villa como el Castillo han de permanecer libres e independientes. Hay datos de que pertenecían al alfoz los territorios de las localidades de Villaseca, Castilseco y Sojuela de Suso (esta última desaparecida) y doce ermitas ubicadas en el entorno».

Una de las joyas religiosas de la zona, es la iglesia parroquial de San Millán, un edificio construido en sillería en la segunda mitad del siglo XV, ampliado en los siglos XVI y XVIII. «Tiene planta de dos naves con cabeceras rectas. La nave de la epístola se cubre con bóveda de crucería sencilla. La nave del evangelio, llamada capilla de San Millán, construida unos sesenta años más tarde, se cubre con bóveda de crucería de terceletes. La arquitectura más antigua es la de la capilla de los Frías Salazar, de 1470. Al lado sur se sitúa la sacristía, terminada en 1734 por Matías Estanillo, y el pórtico de finales del siglo XVIII. Al Oeste está la torre trazada y realizada por Juan de Terreros en 1598. El retablo mayor dedicado a San Millán Abad es del siglo XVII, cuyas imágenes fueron talladas en Santo Domingo de la Calzada por Bernardo de Elcaraeta».

Próxima al núcleo del pueblo, está ubicada la ermita dedicada a Santa María de Barrio, hoy arruinada, aunque los amigos de la asociación Amigos de Cellorigo cuidan y limpian para que no desaparezca.Destaca su cabecera recta puede ser de origen prerrománico: portada de arco de herradura sobre dintel visigótica; reaprovechando restos de una iglesia mozárabe más antigua.

Paseo con amplias vistas

En esta ocasión Mendira se acerca hasta tierras riojanas para conocer Peña Luenga de la mano de Teodoro y Raquel, asiduo el primero a nuestras salidas y oriunda del lugar la segunda. Comenzamos el paseo en Cellorigo, conocido como el púlpito de La Rioja, dado que desde su mirador se puede disfrutar de una perfecta perspectiva en la que se reconocen de Galbarruli, Anguciana, Cihuri, Casalarreina, Sajazarra, Villaseca, Castañares, Fonzaleche, Herramélluri, Leiva, Treviana,...

Al comienzo de la marcha nos acercamos hasta la iglesia de San Millán.A partir de ahí debemos seguir el camino ascendente que nos llevará hasta los diferentes picos de la peña: su aguja central 914 (0,6 km), Peña Lengua 912 (0,8 km); Peña Lengua occidental 911(1,2 km); Peña Lengua (1,6 km) y los picos de San Andrés 802 (2,8km).

Ampliar Uno de los buzones que se encuentran en los picos de la peña de Cellorigo.Este colocado por el ClubMirandés de montaña. Belauntzaran

El recorrido exige trepar en algunos tramos y no es recomendable para quienes padecen de vértigo o miedo a las alturas ya que las bajadas ponen a prueba a más de uno. Al resto les esperan unas preciosas vistas desde los diferentes buzones colocados en los diferentes picos como el Peña Lengua (911 m.). Impresionan los tonos amarillos, rojizos, marrones,... de la tierra y las vides que se mezclan con las zonas verdes que se resisten a admitir que el otoño se abre camino. Una estampa a la que no estamos acostumbrados, pero que igualmente nos agradan ante la belleza del entorno.

Un sendero nos conduce, siguiendo las señales verticales y las pintadas, hasta una camino más amplio rodeado de vegetación más frondosa hasta que nuevamente llegamos Cellorigo. Los recorridos marcados permiten conocer el entorno de este municipio riojano, junto al que además se puede disfrutar de la buena gastronomía.Recomendable acercarse a Bodega Pimiento enTirgo. Un placer.

