Ulizar, por caminos llenos de historia Esta cima navarra rodeada de cañadas reales y caminos de reses será el destino de la próxima salida que se realizará el próximo sábado, 6 de diciembre

Elisa Belauntzaran Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:15

Malhechores, contrabandistas, comerciantes, miqueletes, guardias civiles... han caminado por el que algunos denominan el camino real o de los malhechores, «un camino de herradura muy antiguo que enlazaba Pamplona, capital del Reino de Navarra, con el puerto de San Sebastián y que se remonta a la fundación de esta ciudad por el rey navarro Sancho el Sabio en el año 1180», según una publicación realizada por José Antonio Recondo Bravo Amigo de Número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y profesor jubilado de la Escuela de Medicina de la UPV.

El camino transcurría a los pies del monte Ulizar, objetivo de la próxima salida de Mendira que se llevará a cabo desde Berastegi. El recorrido comenzará a las 10.00 horas junto a la escuela de la localidad para dirigirnos a Uli, ascendiendo a la cima navarra, desde la que disfrutaremos de una maníficas vistas, si la niebla lo permite, de las sierras de Aralar, Aizkorri y numerosos montes que la rodean en un entorno lleno de poblados bosques, simas, alguna cueva utilizada por las brujas de las localidades cercanas que fueran arrestadas y juzgadas incluso, por orden expresa de la Inquisición,...

Los participantes de la salida transitarán por el antiguo camino real de Pamplona a San Sebastián era la vía que impulsó el monarca navarro a comienzos del siglo XI en su propósito de buscar un acceso directo al mar. Según el historiador, «Las primeras noticias que tenemos de la utilización por los comerciantes navarros del camino de acceso a la costa que pasaba por Gorriti, Lekunberri y Tolosa se remontan al año 1249. En ese año, el rey navarro Teobaldo I ordena que los mercaderes que se dirijan al puerto de San Sebastián deben abonar los peajes o derechos de tránsito en Gorriti, Lekunberri y Atondo».

Información MIDE Acceso Deberemos tomar la A-15 para llegar a Berastegi o la carretera de Tolosa a Leitza.

Horario El recorrido de Berastegi a Ulizar exige fondo físico, al deber superar hasta este monte de una pendiente constante durante los 6 primeros kilómetros.

Distancia 13 km

Desnivel positivo 521 m

Severidad del medio 2

Dificultad orientación 2

Dificultad del terreno 2

Esfuerzo necesario 3

El camino de Ulizar era una vía importante para el paso de ganado y mercancías. Los litigios entre los vecinos de las localidades cercanas recogen la importancia de la vía. Según José Antonio Recondo Bravo plasma en su trabajo, en documentación encontrada en el Archivo General de Navarra, «los vecinos de Areso y de Berastegi no cuidan esta senda y sí ponen todo su interés en mejorar y mantener en uso el Camino Real. Sin embargo, el viejo camino ha sido usado de siempre, no solo por los propios gazteluzarras, sino también por batallones enteros de soldados. También lo utilizan de continuo los arrieros proveedores de vino y conductores de trigo y de pescado. Los conductores de pescado en fresco reconocen la ventaja de esta vereda en verano, ya que al estar bajo árboles el pescado se conserva mejor». Tras la queja presentada por los gazteluarras la Diputación de Gipuzkoa tomó cartas en el asunto dando la razón a Gaztelu y exigiendo que la villa de Areso arreglase el camino que desde Ulizar se dirigía a Gorriti, por Merku.

Gipuzkoa era el mercado principal del vino, lana, aceite, aguardiente, trigo, azafrán, cáñamo, cueros, piel,... para evitar que se introdujese ilegalmente existían punto de control en la parte navarra, las tablas navarras, y en la parte guipuzcoana existían las casas de arbitrios, suprimidas en la década de los cincuenta del siglo pasado.

En el recorrido a Ulizar desde Berastegi pasaremos por el refugio de Uli con su fuente. Paraje en el que se encontraba la antigua casa de arbitrios o de los miqueletes, que controlaban el paso de todo aquel que se pasaba hacia Tolosa, por el camino real de Navarra que coincide en algunos tramos con el de los toros. Por este camino, trasladaban a pie las reses que formaban parte de las corridas de toros de las fiestas de Tolosa, sanjuanes y conmemoraciones importantes. Las primeras noticias que se tienen de la participación de toros navarros en los sanjuanes tolosarras son del año 1690.

Los vaqueros conducían las reses bravas a través de caminos de comunicación vecinal, pero en los tramos Lekunberri-Gorriti-Ulizar-Uli-Tolosa y Berriogoiti-alto de Añezcar utilizaban el Camino Real.

Camino Real que fue utilizado por Iñigo de Loyola en mayo de 1521 cuando tras caer herido de gravedad en Pamplona fue conducido hasta su casa natal en Azpeitia. Al parecer, el santo azpeitiarra y el grupo que le acompañaba, al llegar a Azpirotz abandonaron el Camino Real y tomaron un sendero que les condujo al barrio de Lezaeta, situado al pie del puerto, y de allí pasaron a Betelu y al valle de Araitz. Al parecer Iñigo de Loyola fue llevado en andas por ocho compañeros de armas que se iban turnando hasta su destino.

Desde Berastegi a Ulizar

Tas aparcar junto al frontón de Berastegi, partimos hacia el barrio Izotzalde auzoa. El agua de la nieve y las lluvias que han caido los últimos días, hacía sonar los riachuelos y fuentes que nos encontramos en el camino. Impresionantes los caseríos que se erige en medio de los mantos verdes en los que se ven grupos de ovejas que pastan tranquilamente, ajenas a nuestra presencia. Avanzamos hasta llegar Arrateko errota. Siguiendo el canal de agua, llegamos a una señal que os indica que el refugio de Uli se encuentra a unos 4 kilómetros. Con calma y mil motivos para distraernos, optamos por disfrutar de la belleza de los bosques a los que el frío les ha pasado factura y se muestran preparados para el invierno.

La pista cementada llega a su fin y debemos tomar la pista forestal que nos conduce por bosques hasta llegar al collado de Iñarra. Marcas blancas y rojas y también blanca y amarillas. Así como diversos postes verticales nos conducirán hacia nuestro objetivo. Al llegar a Iñarra debemos seguir la PR GI 111 para llegar a Uli. Pasaremos por cerca de Anakar, rodeado de un extenso prado en el que las ovejas orexarras pastan placidamente.

Entre enormes hayas por una pista forestal, a los pies de Aldauño nos encontraremos el refugio de Uli con su fuente de agua. Un grueso chorro cae de grifo y a degustarla, el frío se apodera de nosotras. Sabe a nieve, aunque el agua sea insípida. Continuamos nuestro camino siguiendo la pista central ascendente, atravesando un pinar de grandes árboles casi negros. Después, comienzan las vistas hacia las Malloak, mientras seguimos subiendo.

Un kilómetro y medio más adelante, llegamos al colado de Solizarreta, desde el que subimos a Ulizar. Juntoa su buzón, el punto geodésico y a unos metros los restos de la antigua ermita de Santa Cruz. Las vistas son espectaculares.

Después, regresamos al collado par dirigirnos a Hirumugarrieta y atravesar el prado con su roble solitario. A partir de ese punto en el que podemos ver Balerdi y Aizkorri tranquilamente, comienza el descenso que nos acercará a la ermita de San Sebastián de Berastegi y el valle de Aintzerga.

Desde este punto hasta Berastegi, nos quedarán unos dos kilómetros que realizaremos tranquilamente. Un auténtico placer.

