Irulegi, entre gruesas paredes amuralladas

Zorionekoak gu! Afortunadas nosotras que en nuestra visita al monte Irulegi (893 metros), uno de los puntos que escondía una pieza clave para conocer la historia de los vascones y desde el que hemos disfrutado de unas magníficas vistas. La estampa es impresionante gracias a la gama de colores que inundan los terrenos, montes y zonas de cultivo entre los que se erigen sus concejos por los límites del valle de Aranguren. Pequeños grupos de viviendas que se erigen en torno a una iglesia como Zolina, Labiano, Gongora, Ilundain, Lakidain, Tajonar, Aranguren. Concejos que componen este valle en el que viven alrededor de 12.517, siendo Mutiloa o Mutilva el más poblado con casi 12.000 vecinos, mientras el resto cuentan con entre 11 y 382. Gongora está deshabitado en este momento, aunque históricamente es un enclave más que destacado en Navarra, ya que «fue antiguo lugar de señorío nobiliario y aparece una referencia en 1098 con la grafía Congora». A principios del XIII el solar ya se atribuye al Monasterio de Leire.tras haber sido propiedad de diferentes familias, en 2023, el 'palacio Zaharra de Gongora' fue adquirido por el Ayuntamiento del valle de Aranguren que lo está rehabilitando para que se convierta en el centro para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de sus concejos.

Valle que ha sido escenario de numerosas disputas y ha escondido tesoros como la imano de Irulegi'. De hecho, la historia de Irulegi comenzó a ser conocido para muchos de nosotros hace tan solo tres años, cuando por estas fechas, la sociedad de ciencias Aranzadi dio a conocer la 'mano de Irulegi'. Una lámina de bronce lisa en el lado de la palma, pero que en el lado del dorso presenta la forma de las uñas. Además, cuenta con varias inscripciones, aunque hasta el momento 'Sorioneku' ha sido la primera de las cinco palabras que han podido ser descifrada hasta el momento por los expertos de la asociación.

La representación en bronce, fue diseñada para colgar en la puerta de entrada de una casa, probablemente a modo de objeto ritual protector del hogar y en la actualidad son muchas las casas del valle de Aranguren y otros muchos puntos de Nafarroa en los que se puede ver una copia de aquella que fue diseñada hace unos 2.000 años.

Información MIDE Acceso Seguir la A-15 hasta Iruñea para después seguir la NA-2310 hasta Aranguren.

Horario El recorrido está muy bien señalizado con señales, marcas de pintura y panales informativos. Algún tramo exige cierta habilidad al encontrarse en una zona de rocas.

Distancia 8,28 km

Desnivel positivo 389 m

Severidad del medio 2

Dificultad orientación 1

Dificultad del terreno 2

Esfuerzo necesario 1

Según el estudio realizado por Aranzadi su antigüedad puede datar del primer tercio del siglo I a.C. y fue encontrada en el poblado situado muy cerca de la cima del monte Irulegi, donde se han llevado a cabo las excavaciones que se están llevando a cabo en el poblado de Irulegi, habitado entre mediados de la Edad del Bronce (s. XV a XI a.C) y final de la Edad del Hierro (s. I a.C).

Una joya cuya inscripción representa el texto antiguo más extenso en lengua vascónica conocido hasta el momento y que, según los expertos, certifica el empleo de la lengua vascónica en el valle de Aranguren por esas fechas. Cerca del poblado, sobre la loma en la que se encuentra la cima del monte Irulegi, podemos localizar los restos del castillo del mismo nombre.

Ampliar Buzón con forma de casa, rodeado de los muros del castillo, en la cima de Irulegi.

Según los datos históricos recogidos sobre el castillo parece existir desde el siglo X y ya sufrió su primera destrucción por parte de las tropas de Abd Al Rahaman III por el año 924. Experimentó varias ampliaciones y modificaciones siendo el primer alcaide que se conoce, Martín Ximenez de Aibar en el 1276.

Su excelente ubicación permitía contar con buenas vistas, ya que desde sus torres podía vigilarse los valles de Izagaondoa, Lizasoain y Aranguren, importantes rutas de acceso a Pamplona desde el Sur y el Este.

Fue derribado por orden real en el año 1494 «durante la guerra de bandos, tras expulsar a los beamonteses que lo ocupaban, antes de las destrucciones masivas de fortalezas navarras que, para afianzar la conquista castellana, ordenaron el cardenal Cisneros y el duque de Alba apenas unas décadas después». Al parecer, el castillo de Irulegi se encontraba en manos de partidarios de Luis de Beaumont, conde de Lerín. «Los reyes Juan III y Catalina de Foix decidieron que no podían seguir tolerando que desde aquella altura se pusiera en jaque los accesos a Iruñea y, en consecuencia, ordenaron su demolición».

Cuando un equipo de arqueología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi comienza con las excavaciones en 2017 una extensa capa de piedras rodean el muro defensivo del recinto del castillo de Irulegi que se erigió con fines defensivos y de control del territorio circundante. Muros de 6 metros de anchura que albergan en su interior un foso, una torre del homenaje pentagonal y con cinco torretas circulares.

Desde Aranguren a Irulegi

La ruta de esta semana de Mendira nos acerca hasta la cima de Irulegi, que se encuentra sobre las localidades de Lakidain e Ilundain y Lerrutz del valle de Lizoain e Idoate, del valle de Izagaondo. Partimos desde Aranguren, un pequeño concejo de unos 94 habitantes en el que encontramos rápidamente las indicaciones que nos dirigen hacia Irulegi. Varios paneles informan de la presencia del castillo en la cima de este monte desde el que se comuicaban con los puntos de defensa de peña Itzaga, San Miguel de Aralar, Doneztede de Harriaundi, Gaztelu,... Además, Beriain,Adi,Saioa, Txurregi, Ezkaba, y los picos navarros de Pirineos así como los de la zona de Huesca. El recorrido transcurre por senderos de tierra por los que transita el ganado y pistas forestales que nos acercan a diversos puestos de caza en las que sus usuarios esperan a sus presas. A pesar del fuerte viento Sur que nos golpea, la ausencia de aves nos permite disfrutar desde alguno de ellos de las magníficas vistas.De hecho, muy cerca de uno de ellos nos encontramos con una piedra en la que consta la inscripción: Elus-Mendi (845 metros).

Ampliar Una copia de la mano de Irulegi colocada en una puerta.

Seguimos el sendero entre boj y otros matorrales que en algunos puntos ocultan grandes grietas del terreno, hasta llegar a un punto en el que debemos descender por una zona rocosa que exige cierta paciencia y habilidad. Lo que más destaca de esta ruta son las vistas con una amplia perspectiva de los valles que rodean a la capital navarra. Continuamos con el objetivo de esta semana, Irulegi frente nosotras, Antes de llegar a su cima debemos superar una pendiente ronunciada en la que encontramos incluso algunas escaleras. El esfuerzo merece la pena, y una vez en el castillo, una amplia sonrisa se dibuja en nuestros rostros al ser conscientes de situarnos en un lugar especial en la historia del viejo reino.

Después de realizar las correspondientes fotografías, nos dirigimos hacia los restos localizados del poblado. Cerca, junto a una pista forestal, se encuentra un panel informativo, que seguimos dirección a Lakidain. Entre sus peculiares caserones nos encontramos alguno con un enorme escudo. Seguimos dirección a Aranguren, por una pista hasta llegar a la enorme casa Jauregia con su torre y sus espacios de defensa. Una auténtica joya. A escasos metros se encuentra la iglesia, junto a la que hemos aparcado. Un auténtico lujo.

