Un excursionista es atendido por un equipo de rescate. DV
Montaña

Un reloj le puede salvar la vida en la montaña o en el mar

La firma Garmin lanza el primer dispositivo que emite señales de emergencia sin que exista cobertura de móvil

Álvaro Vicente

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:58

El mayor miedo de un excursionista o deportista de aventura es perderse en la montaña sin cobertura móvil o sufrir un accidente que le impida ... seguir su camino. Ese miedo queda mitigado desde que la compañía estadounidense Garmin ha puesto su último producto en el mercado: el Fenix 8 Pro. Lo que lo hace distinto a cualquier otro reloj deportivo es que incorpora tecnología LTE y comunicación satelital. No solo permite hacer y recibir llamadas y mensajes a través de la app Garmin Messenger sino también compartir la ubicación GPS en tiempo real y enviar mensajes de emergencia a través de la red satelital Skylo, todo sin tener que llevar el teléfono encima. Esa es la gran diferencia: el móvil queda en un segundo plano. La compañía ha afirmado que se podrá utilizar esta cobertura incluso cuando nos encontramos a 50 millas de la costa, en medio del mar. Sin duda un gran paso hacia una mayor seguridad e independencia.

