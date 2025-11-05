Un reloj le puede salvar la vida en la montaña o en el mar

El mayor miedo de un excursionista o deportista de aventura es perderse en la montaña sin cobertura móvil o sufrir un accidente que le impida ... seguir su camino. Ese miedo queda mitigado desde que la compañía estadounidense Garmin ha puesto su último producto en el mercado: el Fenix 8 Pro. Lo que lo hace distinto a cualquier otro reloj deportivo es que incorpora tecnología LTE y comunicación satelital. No solo permite hacer y recibir llamadas y mensajes a través de la app Garmin Messenger sino también compartir la ubicación GPS en tiempo real y enviar mensajes de emergencia a través de la red satelital Skylo, todo sin tener que llevar el teléfono encima. Esa es la gran diferencia: el móvil queda en un segundo plano. La compañía ha afirmado que se podrá utilizar esta cobertura incluso cuando nos encontramos a 50 millas de la costa, en medio del mar. Sin duda un gran paso hacia una mayor seguridad e independencia.

Simplemente apretando uno de sus cinco botones y orientando el reloj hacia el satélite de forma muy didáctica, el Fenix 8 Pro enviará un mensaje a través de la conectividad satelital o móvil al centro Garmin ResponseTM, donde un equipo dedicado de coordinadores de respuesta a emergencias está listo en cualquier momento. A partir de ahí, Garmin Response se comunicará con el usuario, los contactos de emergencia que ha facilitado y enumerado, las organizaciones de búsqueda y de rescate y otros recursos locales disponibles. Ellos proporcionan actualizaciones a los usuarios y contactos de emergencia sobre la evolución de la respuesta, incluida la confirmación cuando la ayuda está en camino, y permanecen disponibles mientras se resuelve el incidente. Con casi dos décadas de experiencia, el equipo de Garmin Response ha respaldado más de 17.000 respuestas a incidentes de inReach en más de 150 países en todo el mundo.

Este servicio requiere una suscripción específica con Garmin al margen del operador de telefonía con el que tengamos contrato. La firma americana ofrece una suscripción básica de 9,99 euros al mes si por ejemplo tenemos pensado aventurarnos a realizar un trekking en nuestras vacaciones en un espacio que nunca hemos pisado y otra premium de 60 euros al mes que incluye un plan sin límites de mensajería vía satélite.

Garmin también permitirá que podamos acceder a pronósticos y a las condiciones meteorológicas mientras estamos en ruta, una función dedicada a los deportistas más extremos que realizan rutas de varias horas y quieren tener siempre presentes las condiciones con las que se pueden encontrar.

Otra de las grandes novedades que llegan con el Fenix 8 Pro es su pantalla MicroLED, una tecnología que hasta ahora no se había visto en ningún smartwatch de grandes fabricantes. Con más de 400.000 diodos emisores de luz microscópicos, esta pantalla alcanza un brillo máximo de 4.500 nits, lo que garantiza una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa.

La cantidad de funcionalidades que aporta el reloj pueden llegar a abrumar: desde monitorización de tu propia actividad, las constantes vitales de un caballo monitorizadas gracias a un nuevo dispositivo llamado BLAZE, o incluso la comunicación submarina hasta 40 metros para buzos. El reloj también dispone de una aplicación de mensajería instantánea entre usuarios de Garmin, la extensión de todas las aplicaciones de tu teléfono móvil vía bluetooth e incluso consultar la subida y bajada de la bolsa.