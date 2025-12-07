«Me quedo con el Juanito auténtico, siendo como soy, con la figura que he sido»

Con un título tan sugerente como 'Oiarzabal, entre Juan y Juanito', un concurrido Palacio Euskalduna acogió ayer en la 18ª edición del BBK Mendi Film ... Bilbao Bizkaia el estreno mundial del documental sobre la vida y milagros del alpinista alavés que ha dirigido Javi Álvaro.

El proyecto, una producción de Últimas Fronteras del Planeta A.I.E., ha salido adelante gracias a la participación de EITB y TVE, donde se emitirá el documental en los próximos meses, además de la colaboración de Canon y Vital Fundazioa de Vitoria.

Mantuvimos un encuentro al término del mismo con el director y su protagonista, ambos satisfechos con el documental. Álvaro alabó la intervención de Juanito: «Ha sido muy generoso en todo el proceso de grabación, por lo que a Juanito le debo palabras de agradecimiento por lo mucho que nos ha dado y aportado para reflejar su vida en este documental». Oyarzabal aduló al director: «Javi lo ha dado todo en la dirección, sabiendo reflejar quién es Juanito».

Lo de hacer este trabajo ya rondaba por las cabezas de Javi y su padre Sebastián, el creador de 'Al filo de lo imposible', desde que se le ocurrió la idea a David Pérez: «Ha sido un proceso muy largo que nace cuando Juanito anunció en diciembre de 2020 su retirada de los ochomiles. Después vino filmar en Pakistán, en Nepal, donde nos pilló el covid, mantener largas conversaciones con Juanito, recopilar la máxima documentación... todo ello para enriquecer a nivel visual el documental. Y por supuesto entrevistar a mucha gente implicada en la vida de Juanito, empezando por su propia familia, su mujer Araceli y sus hijos Sangita y Mikel, además de la intervención de amigos, alpinistas y periodistas».

Tanto el póster del documental (realizado por Iván Arribas), sobrio, con una imagen perfecta de Juanito que da mucha fuerza y poder de atracción, como el título, han gustado mucho al protagonista: «Me ha encantado el trabajo que han hecho con el póster. ¿El título? Qué voy a decir... entre Juan y Juanito hay un abismo...», y sobre ambas cosas también se refiere el propio director: «El cartel ha llevado un proceso artístico, mezclando la montaña y esa gran imagen de Juanito con esa intensa mirada... y el título lo tenía claro desde el minuto cero, Juan va ligado a Juanito y viceversa».

¿Juan o Juanito?

Y dicho esto, la pregunta va dirigida a los dos: ¿dónde se posicionan entre Juan y Juanito? En palabras del protagonista «Juan es más serio. Me quedo con el Juanito auténtico siendo como soy, con la figura que ha sido y significado y la naturalidad de Juanito». Para el director «Juan es la parte no mediática, y Juanito sabemos que es un tío muy cariñoso, hospitalario, con sentido del humor, también un cascarrabias, pero tremendamente noble».

Tras un año de rodaje y más de 25 entrevistas, se han acumulado más de 80 horas de grabación y el documental se ha quedado en algo menos de dos horas. Son 110 minutos en los que el espectador mantiene la atención sin pestañear.

Sus comienzos, sus ochomiles y a veces esas declaraciones salidas de tono, las intervenciones de su gente, su paso por diferentes programas de televisión... todo metido en la coctelera del documental ha dado un producto que gusta, como lo corroboraron los aplausos del público: «Estoy satisfecho con lo que he visto, aunque no voy a ocultar que quizás no me apetecía volver a recordar algunos episodios que sí que ocurrieron, y de los que estoy totalmente arrepentido de que ocurrieran, pero en líneas generales estoy contento con el resultado», dice Juanito.

Al público también le gustó y se quedó satisfecho con esta película-documental que es el fiel reflejo de lo que representa el alpinista alavés que, sin prescindir de Juan, se ha quedado con la nobleza de Juanito.