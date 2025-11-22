Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hermanos Pou, durante su campaña de escalada en las montañas de Perú.
Mendira

Los Pou, una vez más candidatos

Los hermanos vascos y el catalán Kilian Jornet, en la lista de los prestigiosos premios del Piolet de Oro, los 'Oscar' de la montaña, que se otorgarán el próximo mes en Dolomitas (Italia)

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Al tiempo que Eneko e Iker Pou, los hermanos escaladores de Gasteiz, nos anuncian que acababan de liberar el 'Pilar del Texu' (7c+;250 m.) ... en la aguja Alfonso Martínez, en Poncebos (Picos de Europa), nos enteramos de que un año más están en la lista de nominados para los prestigiosos premios del Piolet de Oro. Y están una vez más por su magnífica campaña de escaladas el pasado año en Perú.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  8. 8 La Villa Europea de la Navidad que cautiva a sus visitantes con su encanto y entrañables fiestas, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional
  10. 10 Temporal en Gipuzkoa: ¿Hasta cuándo va a durar el frío?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Pou, una vez más candidatos

Los Pou, una vez más candidatos