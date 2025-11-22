Los Pou, una vez más candidatos

Al tiempo que Eneko e Iker Pou, los hermanos escaladores de Gasteiz, nos anuncian que acababan de liberar el 'Pilar del Texu' (7c+;250 m.) ... en la aguja Alfonso Martínez, en Poncebos (Picos de Europa), nos enteramos de que un año más están en la lista de nominados para los prestigiosos premios del Piolet de Oro. Y están una vez más por su magnífica campaña de escaladas el pasado año en Perú.

Y de la misma manera, a la vez que el atleta catalán Kilian Jornet concluía su increíble aventura en Estados Unidos, igualmente el deportista de Sabadell está en la preciada lista de los, coloquialmente llamados, 'Oscar de la Montaña', estrenando la categoría de 'Alto Rendimiento en los Alpes', quedándose nominado en este nuevo epígrafe por la aventura que realizó en verano de 2024 al ascender en 19 días los 82 cuatromiles de los Alpes en bici o a pie, recorriendo 1.207 kilómetros con 75.344 metros de desnivel positivo realizando 160 rutas diferentes hasta un grado de dificultad de 5c.

Los hermanos vascos y el catalán comparten privilegio de nominados con alpinistas de Japón, Chequia, EE UU, Reino Unido, Suiza, Georgia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Italia, Mongolia, Rusia, Bielorusia, Nepal, Países Bajos, Polonia, Alemania, Ucrania, China, Finlandia, Irlanda, Bélgica, Perú, Chile, Austria, Lituania y Grecia, seleccionándose entre todas las candidaturas presentadas un total de 74 actividades realizadas a lo largo de 2024.

Si bien este año en Perú los hermanos Pou han realizado una gran campaña –quien sabe si también será nominada para los Piolet de Oro 2026–, por lo que les incluyen en la lista para los premios 2025 es por su gran actividad llevada a cabo en verano de 2024 con la apertura en la cara sureste del Nevado Copa (6.188 m.) de 'Puro Floro' (800 m./M7/A2/95º) realizada junto a su compañero de cordada, el peruano Micher Quito.

Estos premios Piolet de Oro tienen como en los dos años anteriores la Mención Especial: «Destinada específicamente a promover el alpinismo femenino», recayendo en las alpinistas eslovenas Anja Petek y Patricija Verdev por realizar «la primera ascensión del Lalung I (6.243 m.), región de Zanskar, por la arista este. 'Here comes the sun' (2.000 m. de escalada, M6+ AI5+), del 9 al 14 de septiembre. Travesía completa de la montaña y descenso por la arista oeste y la cara norte». El primer año que se otorgó este premio se lo llevó la catalana Silvia Vidal, recogiendo el testigo el pasado año la italiana Nives Meroi.

Siete alpinistas de renombre internacional, con un bagaje montañero de consideración, componen el jurado que decidirá sobre las mejores actividades desarrolladas entre los candidatos y dictará los premiados en San Martino di Castrozza, en Dolomitas, donde se reunirán entre el 9 y 12 de diciembre próximos. Estará formado por el alpinista navarro Mikel Zabalza, el coreano Young Hoon Oh, Ethan Barman y Jack Tackle, de Estados Unidos; el italiano Enrico Rosso, el francés Aymeric Clouet y la alemana Ines Papert.

Un año más se encuentran entre los nominados los hermanos Pou, y por primera vez la irrupción en la preciada lista de Kilian Jornet. Entre las actividades que entran en la categoría de cada uno el jurado lo tiene harto difícil para dilucidar qué actividad se hace acreedora del Piolet de Oro. Barriendo para casa, cruzaremos los dedos.