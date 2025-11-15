Equipando vías, más que escalar

Tenía ganas de escribir de algo que siempre ha estado ahí latente, pero que nunca nos acordamos de reconocer. O directamente que ni nos ponemos ... a pensar cuando escalamos alguna vía por qué está equipada…, subimos por la vía tan a gusto…; y ni mucho menos se nos ocurre pensar quién la ha podido equipar. Estoy hablando de los equipadores de vías de escalada.

Un tema que recogió perfectamente el realizador vasco de cine de montaña Alfonso García en su documental 'Una mirada atrás. El arte de equipar' proyectado con éxito en el pasado Mendi Film de Bilbao y otros festivales de cine de montaña y aventura en Noruega, Estados Unidos, Eslovaquia, República Checa, Brasil, Londres, Dinamarca, Austria y Bosnia.

Alfonso comienza a contarme que «las vías de escalada no están ahí desde siempre, son un legado que nos han dejado personas pioneras que se han dedicado a facilitar las cosas a los escaladores».

Cuatro protagonistas conforman el film de Txontxo, como le llaman coloquialmente al amigo Alfonso: «Iñaki Marco, Willy Bañales, Aritz Aparicio y Juan Manuel Hernández 'Kroma' son los que han puesto sobre la mesa esta actividad que realizan unos pocos para que el resto de la comunidad de escaladores pueda disfrutar de su pasión».

Si bien ya existían vías equipadas muchos años antes en Euskadi, nos cuenta Alfonso que «a través de estos cuatro escaladores del País Vasco que llevan equipando desde los años 90, se pretendía universalizar el tema de manera que se pudieran sentir identificados los equipadores y escaladores de todo el mundo».

Realizó este trabajo con un claro objetivo como nos cuenta su propio autor: «La intención de la película era poner en valor y agradecer el trabajo de los equipadores y aperturistas de vías de escalada. Creo que no están lo suficientemente valorados…» y ahí está el documental para reconocer públicamente su valía y todo lo que han hecho, hacen y seguirán haciendo por la escalada; y como reconocimiento a este peculiar trabajo: «El film es un homenaje a todas aquellas personas que se dedican a abrir caminos por las paredes, buscando líneas que puedan ser escaladas por el resto de la comunidad de escaladores».

Alfonso García ensalza en su documental la figura del equipador. «Comenzaron a equipar vías por la sencilla razón de que no había muchas rutas para escalar, es decir, para poder escalar tenían que abrir nuevos caminos. Pero más allá de la necesidad, el oficio de equipar está íntimamente relacionado con la creatividad y la aventura».

Evidentemente, ahí está esa aventura para los que la buscan, es decir, habrá gente que no quiera ir a rutas ya equipadas porque será el propio escalador que se quiera abrir el camino. Pero hay otra gente que busca esas vías equipadas. Las que equipan los equipadores que desarrollan otras facetas, como nos lo cuenta García. «La aventura de estar abriendo camino y la creación de una nueva coreografía por la pared son algunos de los ingredientes que alimentan esta pasión que sólo unos pocos escaladores realizan».

Como dato nos señala Alfonso García que menos del 1% de los escaladores se dedican a abrir y equipar nuevas vías de escalada. Lo de equipar es para equipadores que hacen algo más que escalar.