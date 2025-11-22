La historia personal y montañera de Edurne Pasaban en un cómic

Casualidad o coincidencia pero lo cierto es que cuando este año 2025 se han cumplido quince años de los 14 ochomiles de la alpinista ... tolosarra Edurne Pasaban, sale a la luz a punto de terminar el año, la historia de su vida montañera y personal a través de un libro ilustrado.

De contar la historia se ha encargado el periodista y escritor Ramon Olasagasti, de ilustrarlo César Llaguno y de dar color al cómic se han encargado Felipe H. Navarro y Pedro Villarejo.

También coincidencia o casualidad, como si fueran sus padres, Sergio y Begoña visionarios de lo que le iba a deparar en el futuro a su hija recién nacida hace 52 años, le pusieron de nombre Edurne. Y rodeada de nieve invernal estuvo en su villa natal, Tolosa, y sus montes más cercanos, Txindoki, Uzturre, Auza Gaztelu... Después fueron nieves más altas hasta llegar a las nieves eternas del Himalaya.

Edurne ya tiene su cómic del que se siente realmente contenta y orgullosa: «La verdad es que me siento muy afortunada y agradecida de que se hayan acordado de mí para contar mi vida, mi historia, a través de un cómic». Y hablando de contar, Olasagasti, como guionista, y constatado con su protagonista se pronuncia: «No hemos querido construir un mito. Contamos cómo una persona capaz de subir los 14 ochomiles puede ser también frágil». Y apostilla Edurne: «Teníamos claro que queríamos contarlo todo, tanto lo bonito como lo difícil y podemos decir que lo hemos plasmado todo».

Edurne asegura respecto al contenido y guion tan bien elaborado por Ramon Olasagasti que «muchas veces, en mis charlas, la gente piensa que un día decidí escalar una montaña de 8.000 metros sin más, pero detrás hay una historia: desde mis orígenes, la influencia de mis padres, el club de montaña Oargi de Tolosa, y todas las personas que me han apoyado. Todo esto aparece reflejado en el cómic, además de la aventura de los 14 ochomiles».

Algo que valora mucho la alpinista de este cómic es el legado que deja: «Me llena de felicidad poder seguir inspirando a otras personas y dejar un legado a través de este cómic. Aunque ya no pueda vivir esos sueños de la misma forma, esta obra me permite seguir estando, de algún modo, en la cima».

El cómic, recién salido de imprenta, estará el martes en Bilbao en el marco de la rueda de Prensa de presentación de lo que será la 18ª edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia.

Edurne recuerda que en el Mendi Film de hace dos años, recibió el prestigioso premio WOP y ahora, nuevamente el Mendi le ofrece un reconocimiento público a su vida personal y montañera: «Aunque ha pasado mucho tiempo –15 años– desde que completé los 14 ochomiles, es comprensible que la gente olvide ciertos logros o hitos con el paso del tiempo. Sin embargo, el Mendi Film me ha demostrado que no es así. En 2023 con el premio WOP y ahora con este cómic, editado por el Mendi Film y Sua Edizioak, he comprobado que mi trayectoria sigue presente en la memoria colectiva. A mí ya me ha llegado el regalo del Olentzero que se ha adelantado este año con este gran regalo que es el cómic».

El hijo de Edurne, Max, de 8 años, está viviendo esto muy especialmente: «Ahora mismo están trabajando en el cole cosas de cómics y no veas la ilusión que le hace poder llevar a clase un cómic en el que sale su madre, está súper emocionado».

Sin duda tan entusiasmado como la madre cuya vida personal y montañera se cuenta a través de un estupendo guion y unas magníficas viñetas.