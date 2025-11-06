Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
WOP Mendi Film

Catherine Destivelle alpinista, eskalatzaile eta editorea, 2025eko saritua

DV

Osteguna, 6 azaroa 2025, 15:18

Comenta

Catherine Destivelle (1960, Oran, Frantzia) alpinista, eskalatzaile eta liburu editore frantsesak jasoko du 2025. urteko WOP Mendi Film saria, Bilboko Mendi Film jaialdiaren 18. edizioaren baitan, bere mendiko ibilbidea eta baloreen transmisioa aitortuz. 16 urterekin Verdonen eskalatzen zuen, eta munduko lehen eskalada txapelketan lortutako garaipenak, Bardonechian 1985ean, mundu profesionalaren ateak ireki zizkion.

Gero alpinismorako jauzia eman zuen: Eiger mendiaren ipar horma neguan eta bakarka egiten lehen emakumea izan zen, Cervinoko iparraldean Bonatti bidearen lehen errepikapen absolutua burutu zuen, Trangoko dorrea edota Shisha Pangmaren hego-mendebaldeko aurpegira igotzea. Kirol ibilbidearen Piolet d'Or aitortza jaso zuen 2020an.

'Les éditions du Mont-Blanc' argitaletxea sortu zuen mendia bera hezkuntza tresna bihurtzeko. Lantaldea emakumez osatuta dago erabat, nahita, eta argitaratzen dituen liburuek mendizaletasun istorio harrigarriak kontatzen dituzte eta mendiekiko maitasuna partekatzen dute. «Nire helburua historia kulturalaren, kirol ondarearen eta bizi garen urteetako kezka ekologiko eta zientifikoen artean zubi bat eraikitzea da», adierazi du.

Catherine Destivellek harreman zuzena du Mendi Film jaialdiarekin: 2009ko Sari Nagusia irabazi zuen Remy Tezierren 'Au-delà des cimes' filmaren protagonista da, eta 2017an Mendi Filmen 10. edizio berezian parte hartu zuen, 'Women at the Top' mahai inguruan, mendi literaturari buruzko beste batean eta 'From Bouldering to High Mountains Ascent' hitzaldia eskainiz.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, saria emateko ekitaldia abenduaren 12an izango da, Euskalduna Bilbao jauregiko 0B aretoan, 19:45ean hasita. Gainera, zinemaldiko «saio beroenetakoa» izango da, Sail Ofizialeko 'Champions of the Golden Valley' filma estreinatuko da, Ben Sturgulewski zuzendariak aurkeztuta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  6. 6 La nao San Juan vuelve a la vida
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Catherine Destivelle alpinista, eskalatzaile eta editorea, 2025eko saritua

Catherine Destivelle alpinista, eskalatzaile eta editorea, 2025eko saritua