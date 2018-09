Un niño de diez años, violado por un compañero durante una excursión en Alemania El menor, que recibió continuas amenazas, fue inmovilizado por dos alumnos mientras un tercero perpetraba la agresión R. C. Lunes, 3 septiembre 2018, 18:06

Un niño de diez años fue violado por un compañero de escuela de la misma edad durante un viaje escolar de una escuela primaria de Berlín. La agresión tuvo lugar poco antes de las vacaciones de verano en una visita al castillo de Kröchlendorff, en Alemania, según publica el diario alemán Bild.

El menor, según este medio, sufrió las amenazas de su agresor durante la mañana, que le advirtió en varias ocasiones con la frase: «Hoy te follamos». Finalmente, el pequeño fue abordado por la tarde por un grupo de tres compañeros y, mientras dos de ellos lo inmovilizaban, un tercero consumaba la agresión sexual.

Otros dos compañeros que no participaron activamente en la agresión fueron testigos del suceso, aunque no lo impidieron. Los tres maestros y el educador que acompañaba a la treintena de estudiantes no escucharon ni oyeron nada. Fue un amigo de la víctima quien días después del suceso relató lo sucedido a un trabajador social de su escuela. Los responsables del centro informaron entonces a los padres y a la Policía, mientras que los agresores, dos menores de origen afgano y otro de origen sirio, han sido expulsados de la escuela y serán reubicados en otro centro aún por determinar.

No serán procesados

La edad de los agresores (dos de ellos tienen once años y, el agresor, diez) ha generado también debate, ya que el ordenamiento jurídico alemán, como el de muchos otros países europeos, establece que los menores de 14 años se consideran incapaces de culpa, por lo que no pueden ser procesados penalmente por los hechos.

La senadora de Educación, Sandra Scheeres, ha declarado al diario Bild estar «consternada por este caso impactante» y ha señalado que «se debe hacer lo posible para apoyar al pequeño y a su familia».