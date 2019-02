May volverá a someter a votación el plan 'brexit' antes del 12 de marzo Theresa May. / AFP Tres ministros han sugerido hasta ahora que contemplan la opción de rebelarse contra la disciplina de voto EFE Londres (Reino Unido) Domingo, 24 febrero 2019, 15:20

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó este domingo que continuará dialogando con Bruselas en los próximos días y espera volver a someter a votación el acuerdo del 'brexit' en el Parlamento antes del 12 de marzo.

Durante el vuelo hacia Egipto para asistir a la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe, May descartó ante medios británicos convocar el voto esta misma semana y reiteró que el martes comparecerá en la Cámara de los Comunes para explicar ante los diputados el estado de las negociaciones.

«Todavía está a nuestro alcance abandonar la Unión Europea con un acuerdo el próximo 29 de marzo», aseguró la jefa de Gobierno, que avanzó que su equipo regresará a Bruselas también el martes para mantener nuevos contactos con los responsables comunitarios.

La mandataria conservadora insistió en que aplazar la fecha de salida, como han defendido algunos miembros de su gabinete, no «soluciona el problema», sino que «lo que hace es diferir el momento de tomar una decisión».«Siempre va a haber un punto en el que tendremos que decidir si aceptamos el acuerdo que se ha negociado o no», sostuvo.

Tras su comparecencia del martes en el Parlamento, los diputados debatirán el miércoles sobre los planes de May y previsiblemente tendrán la oportunidad de votar enmiendas que podrían condicionar la hoja de ruta del Gobierno.

Tres ministros han sugerido hasta ahora que contemplan la opción de rebelarse contra la disciplina de voto y respaldar una cláusula dirigida a obligar a la primera ministra a pedir una extensión del plazo de salida si no se ha ratificado un acuerdo antes de mitad de marzo.

Cuestionada sobre ese asunto, May resaltó que «todavía no se sabe qué enmiendas serán seleccionadas» para ser votadas, ni se conoce la moción que el Ejecutivo someterá a debate. «En el gabinete, tenemos no solo la responsabilidad colectiva, sino el deseo, de asegurarnos de que salimos de la Unión Europea con un acuerdo. Eso es lo que estamos intentando y en favor de lo que yo trabajo», agregó.