Lombardía multa con 400 euros a quien salga de casa sin mascarilla

darío menor Roma Domingo, 5 de abril 2020, 14:52 | Actualizado 19:42h. Comenta Compartir

Este domingo es el primer día en el que los 10 millones de habitantes de Lombardía, la región italiana más afectada por la pandemia del coronavirus, están obligados a utilizar una mascarilla o, al menos una bufanda, para cubrirse la nariz y la boca cada vez que salgan de casa. Esta nueva medida estará en vigor en principio hasta el 13 de abril y contempla una multa de 400 euros a quien no la cumpla. Toscana anunció que también obligará a usar mascarillas en la calle en cuanto 10 millones de estos dispositivos se distribuyan a la población de esta región.

En Lombardía se concentran más de 50.000 de los casi 130.000 contagiados de coronavirus registrados en Italia, de los que cerca de 22.000 se han curado y más de 15.800 han fallecido. La enfermedad ofreció hoy dos datos esperanzadores: el número de muertos adicionales (525) fue el menor desde el 19 de marzo y, por primera vez desde que se desató la pandemia, bajó el número de personas hospitalizadas por Covid-19. También cayó por segundo día consecutivo el número de pacientes ingresados en las ucis de los hospitales.

El profesor Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de la Sanidad y miembro del comité de científicos y técnicos que asesoran al Gobierno en la gestión de esta emergencia, aseguró que la curva de contagios «había alcanzado su meseta e iniciaba su descenso». Consideró que los datos de la semana demuestran una «ralentización significativa» en la difusión de la enfermedad, por lo que pidió seguir cumpliendo las restricciones porque «el dato positivo se confirma cada día» y «ayuda a hacer decrecer la curva».

Brusaferro dijo que se puede empezar a pensar ya en la 'fase dos', en la que se retomarán algunas actividades, para lo que consideró «tan importante» mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos como utilizar mascarillas. Éstas son obligatorias en Lombardía después de que el presidente regional, Attilio Fontana, siguiera el ejemplo de países como China y Corea del Sur. «Resuelven el problema al 100% y un pañuelo al 30-40%, pero es mejor que nada», comentó en Fontana en Radio Padania.

La decisión adoptada por el gobierno regional lombardo levantó críticas en Italia, donde las autoridades médicas y políticas no se ponen aún de acuerdo sobre la idoneidad de recomendar el uso de mascarillas a toda la población. Angelo Borrelli, jefe de la Protección Civil y comisario especial para esta crisis, insistió en que él no se pone este dispositivo porque mantiene la distancia de seguridad. Pero donde ésta no se puede respetar consideró «importantísimo» usarlo, como en los supermercados o los medios de transporte públicos. Borrelli aseguró que hay una «floreciente actividad de producción» nacional de mascarillas para la población que debería acabar con la escasez en el mercado de estas últimas semanas.

Beppe Sala, alcalde de Milán, consideró que a los ciudadanos les «desorientan» estas indicaciones diversas, aunque pidió a los milaneses que cumplan con la nueva ordenanza invitando a los responsables sanitarios a aumentar la distribución de mascarillas. Éstas se han convertido en objetos muy difíciles de encontrar en las farmacias y, cuando se pueden comprar, tienen precios desorbitados.

Fabrizio Pregliasco, virólogo de la Universidad de Milán, aseguró que es «correcto» salir de casa con una mascarilla, pues en Lombardía «por precaución todos deberíamos considerarnos positivos a la Covid-19». Al utilizar esta protección se refuerza además «el mensaje de distanciamiento social, lo que es importante para que el virus no vuelva a correr». Massimo Galli, responsable del departamento de Enfermedades Infecciosas del hospital Sacco de Milán, advirtió por su parte de que en esta región del norte del país «el número de personas que se han contagiado es cinco o diez veces superior» a lo que dicen los datos oficiales.