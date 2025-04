Italia declarará obligatoria la educación a distancia mientras planea alargarla al curso que viene

Darío Menor Roma Lunes, 6 de abril 2020, 11:47 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

Los 10 millones de estudiantes italianos, que llevan ya más de un mes sin poder ir a clase por culpa del coronavirus, tienen la vista puesta en el 18 de mayo. Esa es la fecha señalada por la ministra de Educación, Lucia Azzolina, como posible día de retorno a las guarderías, escuelas, institutos y universidades, siempre que la pandemia haya completado entonces su fase de descenso y no haya ya nuevos contagios. «Hasta que no haya seguridad los chicos no vuelven a clase. Si hay riesgos no lo harán. Escucharé lo que digan las autoridades sanitarias», comentó Azzolina anoche en un programa televisivo de la Rai, en el que reconoció que «uno de los escenarios» posibles es que el curso que viene tenga que alargarse la didáctica telemática. Ésta podría pasar a ser obligatoria en el presente año escolar y no sólo estar aconsejada, como ocurre ahora, con un nuevo decreto que el Gobierno tiene previsto aprobar hoy.

Si finalmente se produce una 'vuelta al cole' el 18 de mayo será posible realizar los exámenes de 'maturità' (la selectividad italiana) para acceder a la universidad y de reválida para los muchachos que terminan la escuela media (11 a 14 años). En caso de que no sea posible retomar las clases presenciales durante este curso, como temen los expertos en virología, la 'maturità' será sustituida por una única prueba oral en la que serán admitidos todos los alumnos aunque no hayan superado los exámenes en sus centros. Es una modalidad que ya se utilizó en la provincia de L'Aquila después del terremoto de 2009 y consiste en un control que puede desarrollarse por vía telemática.

Que todos los alumnos estén admitidos a la 'maturità' «no significa que están aprobados», insistió Azzolina, que justificó esta decisión porque «no tenemos la certeza matemática de que hayamos llegado al 100% de los estudiantes con la didáctica a distancia». La ministra explicó además que para los chavales que terminen la escuela media el habitual examen de final de ciclo se sustituirá con la presentación de una tesina, siempre que no sea posible retomar las clases el 18 de mayo.

Se espera que en el Consejo de Ministro, cuando está prevista además la aprobación de un plan de ayudas a las empresas, se trate la situación de las escuelas y la posibilidad de que nadie repita curso entre los alumnos del resto de cursos.

En este sentido, el Gobierno estudia otorgar un aprobado general. Los alumnos serán aprobados, con independencia de las notas obtenidas en las primeras evaluaciones y promocionarán de curso de manera automática. Los profesores les calificarán en base a cómo han seguido las clases a lo largo de todo el curso, incluidas las que se han impartido por internet en casa. Si los educadores entiende que el rendimiento ha sido deficiente, los alumnos tendrán que recuperar las asignaturas en septiembre.

Única alternativa

Antonello Giannelli, presidente de la asociación nacional de directores de centros educativos, consideró que esa podría ser la única alternativa ante la situación excepcional que vive Italia debido a la pandemia. «Pero los suspensos deben aparecer en el boletín. Es inimaginable aprobar a quien no se lo merece. Es un principio de equidad que no debe pisotearse», comentó Giannelli en una entrevista publicada por el 'Corriere della Sera' la semana pasada, en la que propuso que las asignaturas suspensas tuvieran que ser recuperadas el curso que viene.

Ante la posibilidad de que haya que seguir preocupándose por el coronavirus en septiembre, Azzolina explicó que el ministerio está estudiando diversas posibilidades sobre cómo retomar las clases después del verano. Entre ellas, obviamente, imponer una mayor distancia entre los alumnos, lo que no resultará fácil debido al «problema atávico» de las clases masificadas, reconoció. «Estamos trabajando en los diversos escenarios posibles», dijo, reconociendo que entre ellos estaba el de prolongar la educación telemática en el curso que viene.

La pandemia se acerca ya a los 130.000 contagiados y a los 16.000 fallecidos en Italia. Este lunes ofreció dos datos esperanzadores: el número de muertos adicionales (525) fue el menor desde el 19 de marzo y, por primera vez desde que se desató la pandemia, bajó el número de personas hospitalizadas por Covid-19. Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de la Sanidad y miembro del comité de científicos y técnicos que asesoran al Gobierno en la gestión de esta emergencia, aseguró que la curva de contagios «ha alcanzado a su meseta y ahora ha iniciado su descenso».