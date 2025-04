Italia baraja no reabrir las escuelas hasta el próximo curso

darío menor Roma Lunes, 13 de abril 2020, 10:08 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Las escuelas, guarderías, institutos y universidades deberían, en principio, reabrir en Italia el 4 de mayo, cuando expiran las restricciones del Gobierno, pero ya empieza a barajarse que no se retomen la clases presenciales hasta el próximo mes de septiembre. Lo reconoció anoche en una entrevista en la Rai Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de la Sanidad y miembro del grupo de expertos que asesoran al Ejecutivo liderado por Giuseppe Conte, al que le compete tomar la decisión final.

«Personalmente creo que en este momento se puede hacer una reflexión para tal vez posponer la reapertura de las escuelas al inicio del próximo año escolar», comentó Locatelli, que destacó la importancia de realizar exámenes serológicos masivos para tener una idea del porcentaje de población que ha desarrollado ya anticuerpos frente al coronavirus. Estos análisis serán determinantes durante la llamada 'fase dos', en la que se comience a recuperar una cierta normalidad.

Si las clases no se retoman antes del 18 de mayo, la 'maturità' (equivalente a la selectividad española) se hará por medio de un examen oral telemático. En caso de que la pandemia del coronavirus impida volver a las aulas antes de esa fecha, se sustituirá por un trabajo la prueba de reválida que tienen que pasar los chicos de 14 años antes de entrar en el instituto. Es lo que prevé un decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno, que contempla que ningún alumno repita en el curso que viene aunque, quien tenga alguna asignatura suspendida, tendrá que recuperarla el próximo año escolar.

La ministra de Educación, Lucia Azzolina, reconoció que incluso se está valorando la hipótesis de que hubiera que continuar con la didáctica a distancia a partir de septiembre si el coronavirus no ha remitido entonces. «Hasta que no haya seguridad los chicos no vuelven a clase. Si hay riesgos no lo harán. Escucharé lo que digan las autoridades sanitarias», advirtió Azzolina en la Rai.

Aunque este martes volverán a abrir las librerías, papelerías y algunas industrias, como las relacionadas con la madera o la fabricación de ordenadores y de maquinaria agrícola, no parece cercano el momento en el que se levanten las restricciones porque haya descendido la amenaza de la pandemia.

«Estamos aún en la 'fase uno', no hay duda. Hay señales positivas que deben todavía consolidarse. El número elevado de muertes se debe a contagios que tuvieron lugar hace tiempo. Naturalmente tenemos que ver cómo se consolidan estos datos», comentó este lunes Gianni Rezza, director del departamento de enfermedades infecciones del Instituto Superior de la Sanidad y miembro del comité científico que asesora al Gobierno.

El coronavirus se acerca a los 160.000 contagiados y supera los 20.400 fallecidos en Italia. En las últimas 24 horas se registraron 566 muertes y 3.100 nuevos casos. Después de una semana cayendo el número de pacientes hospitalizados, este lunes volvieron a subir, aunque continuó bajando la cifra de enfermos en la uci. Ese último dato lleva 10 días de descenso, lo que ha dado un respiro al sistema sanitario.