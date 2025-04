Italia permite atracar en Sicilia al barco de rescate 'Ocean Viking'

IVIA UGALDE Domingo, 5 de julio 2020, 17:20 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

Las escenas de agonía y desesperación vividas en los últimos días a bordo del barco de rescate 'Ocean Viking' dieron paso este domingo a un gran suspiro de alivio tras autorizar las autoridades italianas que el buque atraque hoy en el puerto siciliano de Empedocle. Los 180 migrantes a los que ha salvado la vida la ONG SOS Mediterranée en cuatro operaciones distintas -entre el 25 y el 30 de junio- tendrán, sin embargo, que esperar todavía un poco más para pisar tierra firme. Concretamente, deberán pasar una cuarentena de 14 días en otro navío para descartar que puedan estar contagiados de coronavirus.

El portavoz del Ministerio del Interior italiano, Dino Martirano, explicó que los migrantes, entre los cuales hay 25 menores y una embarazada, han sido «autorizados a ser trasladados al 'Moby Zaza'», un barco atracado en Empedocle y fletado por el Gobierno para que los rescatados en el Mediterráneo puedan pasar las dos semanas obligatorias de reclusión. El domingo, además, fueron sometidos por un equipo médico a pruebas de Covid-19. Con la decisión del Ejecutivo se pone punto y final a una pesadilla que se prolongó durante más de diez días en algunos de los supervivientes, que observaban frustrados cómo hasta en seis ocasiones las autoridades maltesas y del país transalpino negaron al barco la autorización para dirigirse a sus costas.

«La demora innecesaria de este desembarco ha puesto vidas en riesgo. En los últimos días la UE ha guardado silencio. No ha habido ninguna iniciativa para retomar el Acuerdo de Malta para la reubicación de los rescatados. No ha habido ninguna señal de solidaridad con los Estados costeros», denunció la ONG SOS Mediterranée, al recordar los terribles momentos que han vivido a bordo. El pasado viernes, uno de los migrantes trató de ahorcarse en cubierta. El día anterior, dos de los salvados quisieron suicidarse lanzándose al mar y otros tres también lo intentaron al no vislumbrar una solución sobre el horizonte más inmediato.

«Malestar psicológico»

La angustia desembocó en niveles de violencia nunca vistos en un barco de rescate, según contó a AFP un tripulante del 'Ocean Viking', al relatar las amenazas de violencia física contra el equipo de SOS Mediterranée y las peleas entre los propios migrantes. La esperanza llegó al buque el pasado viernes, con la visita de un médico italiano que pudo constatar el drama que se vivía a bordo. «He visto un enorme malestar psicológico hasta el punto de que se podría considerar que la situación está casi fuera de control para los invitados y para la tripulación», dijo, al tiempo que prometió a los rescatados un desembarco inminente que logró rebajar la tensión.

Los 180 migrantes salvados por el 'Ocean Viking', entre los que hay paquistaníes, egipcios, marroquíes, tunecinos, eritreos y nigerianos, son solo una muestra del drama humano que se vive en el Mediterráneo. El flujo de pateras continúa, sin ninguna estrategia coordinada de rescate y desembarco y con la nueva amenaza que entraña el coronavirus. Malta e Italia han limitado las entradas en los últimos meses alegando razones de salud pública, a lo que se suma que varios rescatados han dado positivo.