La UE intenta salvar sus diferencias para construir su plan de recuperación con más de 1,5 billones de euros

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete iniciarán a las 15.00 horas de este jueves la cuarta videocumbre (en apenas mes y medio) que capitaliza el impacto de la crisis de la Covid-19. En esta ocasión, la cita tiene como ... asunto central el plan que ha de guiar a Europa hacia la reconstrucción económica post-pandemia. No se esperan decisiones definitivas sino más bien un intercambio de opiniones sobre las distintas ideas que los líderes tienen sobre cómo afrontar la nueva etapa. La propuesta que España hizo llegar al Consejo Europeo a principios de esta semana (con ayudas a fondo perdido en lugar de préstamos) se ha convertido en una de las referencias de cómo debe enfrentarse esa salida para el sur del continente, el más golpeado por la pandemia. Pero choca con la visión tecnocrática de los países del norte y especialmente de Holanda o Austria.

Que no haya hoy una decisión trascendental sobre el que se ha denominado 'nuevo plan Marshall' tiene que ver con esa disparidad de opiniones, con el hecho de que las distintas propuestas no se han podido cruzar hasta la fecha en un foro de líderes y con el mismo formato de la reunión (la videoconferencia), que no se considera el más adecuado para cerrar un paquete tan importante como el que se va a debatir. Dicho de otro modo, se confía en que pueda concretarse de cara al mes de junio, cuando los mandatarios confían en poder reanudar las cumbres presenciales en Bruselas si para entonces la evolución de la pandemia lo permite.

De hecho, el compromiso adquirido por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, es que de la 'conexión' telemática de hoy, salga el compromiso de formalizar el encargo a la Comisión Europea de tejer ese plan teniendo en cuenta todas las sensibilidades para que pueda lograr el mayor consenso posible en las próximas semanas.

España apuesta por un fondo europeo de recuperación de hasta 1,5 billones de euros que otorgue subvenciones directas y no préstamos, dirigido a los Estados más castigados por la Covid-19, sin abandonar la hoja de ruta europea de la transición ecológica y la transformación digital y con el foco en los sectores más damnificados (transporte y turismo).

El fondo debería surtir durante dos o tres años a partir del 1 de enero próximo, apoyarse en la emisión de «bonos perpetuos» emitidos por las instituciones europeas (por tanto, a fondo perdido salvo el pago de intereses), con encaje en el presupuesto plurianual a siete años (2021-2027), y nutrido también con ingresos extraordinarios vía impuestos a las emisiones de CO2 o a las importaciones a territorio UE. Impuestos que, hoy por hoy, no están activados.

Francia, como Portugal y otros países de la Europa meridional abrazan la idea española. París ya planteó a principios de marzo una fórmula que se basaba en la creación de un fondo temporal al que poder recurrír durante un mínimo de cinco años con una opción de endeudamiento a largo plazo. Una alternativa flexible que en las últimas semanas ha evolucionado como lo ha hecho también la posición de algunos de los socios más reticentes.

El punto de encuentro que han encontrado todos es que la cobertura a la recuperación venga del gran presupuesto de la UE, que habitualmente se construye con aportaciones de poco más del 1% sobre la base de las rentas nacionales brutas de los países. Al aparcarse los eurobonos o coronabonos, tanto Alemania como Países Bajos parecen dispuestos a hacer más. La propia canciller subrayaba este jueves su disposición a realizar «contribuciones considerablemente más altas» a las cuentas de la Unión Europea. Un viraje relevante si se tiene en cuenta que antes del estallido de la pandemia, tanto Berlín como La Haya se plantaban en no subir más del 1%.

La cuestión es si Italia -que mantiene en la base del discurso los coronabonos- cederá (la iniciativa española también ha sido bien vista en Roma). Y hasta qué punto Países Bajos está dispuesto a realizar ese mayor esfuerzo. O Austria, que sigue hablando de préstamos condicionados y de no engordar de forma «desproporcionada» el presupuesto. Lo que el norte no parece dispuesto a asumir en esta primera etapa de la negociación es que las subvenciones directas sustituyan a los préstamos. «Perpetuo es un término difícil de digerir cuando se habla de deuda. Muchos países están más a favor de créditos a largo plazo», reconocía un alto funcionario comunitario el pasado miércoles.

Y ahí es donde la Comisión Europea, en el borrador de proyecto que hoy trasladará a los líderes, pretendería buscar un punto intermedio. Según los detalles que recoge el medio económico Bloomberg, Bruselas abogaría por una fondo de recuperación de dimensiones históricas (podría llegar hasta las dos billones de euros) y convertiría al propio Ejecutivo de Bruselas en emisor de deuda pública por valor de 320.000 millones de euros. No descartaría una parte para ayudas directas y argumenta el esfuerzo en la necesidad de combatir un escenario de caída de la producción en el territorio común que podría llegar hasta el 10% del PIB.

España no lo da por «definitivo», insiste en la necesidad de que se articule el mecanismo de subvenciones para evitar que se incremente el endeudamiento en los próximos años aunque no descarta «el interés» que pueden tener los préstamos «con otra dinámica de endeudamiento». Además, en su borrador, la Comisión podría estar en condiciones de activar su plan para finales de año (la urgencia es fundamental) si consigue el apoyo suficiente.

Las autoridades comunitarias vienen insistiendo desde hace días en la necesidad de que el proceso de recuperación se encare con un gran ejercicio de solidaridad con los países más castigados por la pandemia. La recuperación a distintas velocidades no cabe en los planes de la UE. «El mercado común, su coherencia, estaría en peligro», se ha advertido de forma reiterada.