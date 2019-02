Condenan en Dinamarca a una mujer por extraer medio litro de sangre por semana a su hijo durante cinco años «No sé cuándo empecé a hacer lo que no tenía derecho de hacer. Llegó progresivamente. Derramaba la sangre en el baño y ponía las jeringas en la basura», explicó la madre COLPISA / AFP Jueves, 7 febrero 2019, 17:54

Un tribunal danés condenó a cuatro años de prisión a una mujer por maltratar a su hijo, a quien le extrajo medio litro de sangre por semana durante cinco años. El tribunal, de Herning (oeste), estimó que el maltrato infligido al niño lo puso en peligro. La mujer, enfermera, decidió no apelar su condena.

La condenada, de 36 años, había comenzado a extraer sangre a su hijo cuando tenía once meses. «No es una decisión que tomé conscientemente. No sé cuándo empecé a hacer lo que no tenía derecho de hacer. Llegó progresivamente. Derramaba la sangre en el baño y ponía las jeringas en la basura», explicó al tribunal.

La mujer repitió su gesto durante cinco años, hasta su arresto en septiembre de 2017 con una bolsa de sangre en la mano.

En las redes sociales la mujer cultivaba la imagen de una madre soltera peléandose por su hijo enfermo. El niño, que hoy tiene siete años y vive con su padre, tuvo una enfermedad intestinal poco después de su nacimiento pero los médicos no podían explicar por qué tenía tan poca sangre.

Los expertos psiquiátricos estiman que la mujer sufre del síndrome de Münchhausen por procuración, una enfermedad que afecta generalmente a las madres. Esta enfermedad se caracteriza por el hecho de inducir activamente una enfermedad en un niño para atraer la atención sobre sus propios sufrimientos.