Bruselas da un ultimátum a Londres para que liquide una deuda de 2.700 millones Theresa May. / Efe La cantidad se refiere al fraude durante seis años en las importaciones de textil y calzado chino a través de sus puertos SALVADOR ARROYO Bruselas Lunes, 24 septiembre 2018, 14:03

Nuevo varapalo al Reino Unido desde Bruselas. Después del contundente 'no' que la pasada semana dieron los líderes europeos al 'plan de Chequers' de Theresa May para el Brexit, ayer desde la sede del ejecutivo comunitario se emplazó a Londres a saldar de forma inmediata una deuda de 2.700 millones de euros por el fraude a gran escala que protagonizaron importadores británicos con productos procedentes de China, fundamentalmente ropa y calzado. El requerimiento llegó en forma de ultimátum: o paga ya o en un plazo no superior a los dos meses el caso acabará en el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

La Comisión Europea, según se ha explicado esta mañana, determinó que los importadores evadían «una gran cantidad de derechos de aduana utilizando facturas ficticias y falsas y declaraciones de valor de aduana incorrectas en importación». Las pesquisas que siguieron a esos primeros hallazgos revelaron que el «esquema» del fraude en los puertos británicos se mantuvo durante seis años, entre 2011 y 2017 «a pesar de que se informó de los riesgos» desde 2007 y de que se requiriese en varias ocasiones al Reino Unido «medidas de control apropiadas».

El caso se vincula con un informe de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF, por sus siglas en francés). Y Bruselas estima que la situación fraudulenta por parte del Reino Unido ocasionó pérdidas por valor de 2.700 millones de euros (más intereses y menos costes de recaudación). Además se afea al Reino Unido haber infringido la legislación del impuesto sobre el valor añadido de la UE, lo que conlleva posibles pérdidas adicionales para el presupuesto de la UE. El dictamen motivado de Bruselas conllevaría la obligatoriedad de realizar el pago antes de diciembre. En caso contrario, el caso se judicializara.