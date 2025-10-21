Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
JD Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff tratan estos días de apuntalar el alto el fuego en Israel. EFE

Trump afirma que los países árabes atacarían a Hamás si viola la tregua

La Casa Blanca se vuelca en afianzar el plan de paz, aunque JD Vance ve normales los choques entre «personas que han luchado mucho tiempo»

M. Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 22:10

Comenta

Todo va bien. La Casa Blanca salió este martes en tromba a alejar cualquier mal augurio sobre el proceso de paz en Gaza. Eso, a ... pesar de la incertidumbre y el temor existente a que Benjamín Netanyahu rompa la baraja y ordene desplegarse de nuevo al ejército en la Franja después del ataque de una célula islamista a una unidad militar este domingo y la resistencia de Hamás a desarmarse. La organización ha pedido alargar el alto el fuego hasta cinco años y este martes se supo que ha intentado introducir a personas afines dentro del grupo de quince tecnócratas que formaran parte del gobierno de transición. Se supone que con esta maniobra la milicia intentaría mantener influencia en la futura Gaza, pese a que el acuerdo de paz establece su apartamiento militar y político completo..

