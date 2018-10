La prometida de Khashoggi duda de la sinceridad de EEUU en la investigación La prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, durante una entrevista en la televisión turca. / Reuters «No sé hasta qué punto el Gobierno de EEEU es sincero o hasta qué punto actúan bajo la influencia de los medios y de la opinión pública», explicó en una entrevista EFE Ankara Viernes, 26 octubre 2018, 17:47

Hatice Cengiz, prometida de Jamal Khashoggi, aseguró este vienres que tiene dudas sobre la sinceridad del Gobierno de Estados Unidos en relación con la investigación del asesinato de su novio el pasado día 2 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.

«No sé hasta qué punto el Gobierno de EEEU es sincero (en relación a la investigación) o hasta qué punto actúan bajo la influencia de los medios y de la opinión pública», aseguró en una entrevista con la emisora Haberturk TV.

Cengiz, que fue quien avisó a las autoridades turcas al ver que su prometido no salía del consulado saudí, al que había acudido a recoger unos documentos para su boda, se refirió a la invitación que ha recibido del presidente de EEUU, Donald Trump, para ir al país.

Al respecto, dijo que sólo aceptará esa oferta si Trump está dispuesto a hacer una «contribución genuina» en la investigación del asesinato de su prometido. Cengiz, que es ciudadana turca, también explicó que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, le llamó para indicarle que Washington estaba siguiendo el asunto.

«Sus declaraciones fueron muy políticas. Me transmitió los saludos de Trump y me dijo que estaban muy tristes», explicó. Cengiz, que está bajo protección policial en Estambul, afirmó que no ha recibido ninguna amenaza y que ninguna autoridad saudí se ha puesto en contacto con ella.