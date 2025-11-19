Israel ordena evacuar dos localidades del sur de Líbano ante «ataques inminentes»

Las hostilidades israelíes sobre suelo libanés han seguido en aumento este miércoles tras el bombardeo ocurrido la víspera contra un campamento de refugiados palestinos en ... las afueras de la ciudad sureña de Sidón, que dejó al menos trece muertos. En esta ocasión, el ejército hebreo ha emitido órdenes de evacuación en Chehur y Deir Kifa, dos localidades ubicadas en la zona meridional que, según advierten, serán objeto de «ataques inminentes».

El portavoz en árabe de la Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adrai, ha indicado en su cuenta en la red social X que estas «advertencias urgentes» afectan a edificios de las citadas localidades. Los bombardeos, argumentan, se producirán en el marco de una nueva operación de Tel Aviv contra «infraestructura militar de la organización terrorista Hezbolá», a fin de «contrarrestar los intentos» del partido-milicia chií de «reconstruir sus actividades en la región».

Con el objetivo de evitar la muerte de civiles, las Fuerzas Armadas israelíes han pedido a los residentes que «están cerca de un inmueble usado por Hezbolá» que abanoden cuanto antes sus hogares. «Por su seguridad y la de sus familias, deben evacuar estos edificios y alejarse de la zona que se muestra en el mapa. Permanecer en el lugar le pone en riesgo», ha advertido Adrai.

A pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre del año pasado, que puso fin a meses de combates en Líbano contra Hezbolá, Israel ha seguido lanzando decenas de bombardeos contra el País del Cedro bajo el argumento de que actúa contra actividades de la organización islamista. Y, por ese motivo, asegura que no viola el pacto, si bien tanto el Gobierno de Beirut, como la ONU y el partido-milicia chií se han mostrado muy críticos con estas acciones que socavan la soberanía y alimentan el estallido de un nuevo conflicto.

Ya a última hora del martes las tensiones entre Beirut y Tel Aviv se dispararon por el sangriento ataque contra el superpoblado campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh, cerca de Sidón, donde según las tropas hebreas fueron masacrados varios militantes de la milicia islamista Hamás que operaban en el lugar y organizaban ataques contra el Estado judío.

«Las afirmaciones y alegaciones del ejército de ocupación sionista de que el lugar atacado es un campo de entrenamiento perteneciente al movimiento son pura invención y mentiras, destinadas a justificar su agresión criminal», declaró Hamás en un comunicado posterior en el que lamentó que el bombardeo se produjo contra un campo deportivo abierto utilizado por los residentes del campamento.