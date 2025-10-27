Israel levanta también el estado de emergencia en las áreas cercanas a Gaza La medida se impuso en todo el país después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y sólo seguía vigente en la zona fronteriza

J. Gómez Peña Lunes, 27 de octubre 2025, 18:39 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

Aunque a paso lento y titubeante, la paz se hace camino en Gaza. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que ... causaron más de 1.200 muertos israelíes, el Gobierno hebreo impuso el estado de emergencia en todo el país. Esa medida le autorizaba a «clausurar zonas y restringir las reuniones». Poco a poco, el Ejecutivo ha levantado la medida en gran parte de su territorio. Ya sólo seguía vigente en las regiones que hacen frontera con la Franja. Este lunes, más de dos años después y tras el alto el fuego pactado el pasado 10 de octubre, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el martes se levanta por completo el estado de emergencia. También en la cercanías de la muga. «He decidido adoptar la recomendación del ejército. Refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país», apuntó.

Por primera vez desde que comenzó el conflicto, no habrá una 'situación especial' activa en Israel. Tras el intercambio de bombardeos entre Israel e Irán que duró 12 días en junio, el Comando del Frente Interno de Tel Aviv suspendió casi todas las restricciones a las reuniones en lugares de trabajo y escuelas. Pero en algunas comunidades de la frontera con Gaza, las concentraciones todavía estaban limitadas. Los cadáveres por entregar Queda camino por recorrer hasta el cierre definitivo del conflicto. Hamás aún no ha devuelto los cadáveres de 13 rehenes. Varios equipos de rescate llegados de Egipto, la Cruz Roja y milicianos islamistas colaboran en la labores de búsqueda. Las autoridades israelíes, según 'The Times of Israel', creen que Hamás sabe dónde están los restos de 9 de los 13 cautivos. El Ejecutivo de Tel Aviv apremia para que acelere la entrega. Sin ese paso, no comenzará la segunda fase de la negociación de paz, que contempla la desmilitarización de la Franja.

