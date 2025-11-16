Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Efectivos españoles de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano. AFP

Israel dispara a cascos azules en Líbano al confundirles con «sospechosos»

Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados de paz, a quienes el ejército hebreo atacó debido al «mal tiempo»

María Rego

María Rego

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:35

El sur de Líbano se encuentra todavía lejos de ser un lugar tranquilo. Desde el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, sellado ... hace casi un año, el 27 de noviembre de 2024, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua en reiteradas ocasiones. El último incidente tuvo lugar el domingo, esta vez, con la misión de la ONU como víctima. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en territorio libanés (Finul) acusó a soldados hebreos de abrir fuego contra varios cascos azules. El ejército israelí achacó lo ocurrido al mal tiempo, que hizo que sus integrantes confundieran a los soldados de paz con «sospechosos».

