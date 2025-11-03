Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Famliares de la exfiscal militar israelí detenida. Efe

Israel detiene a la exfiscal militar acusada de filtrar un vídeo de maltrato y abusos a un preso palestino

Yifat Tomer-Yerushalmi, que había dimitido el viernes, difundió las imágenes para evitar que ministros ultras paralizaran la investigación

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Después de anunciar su dimisión el viernes, la exfiscal del ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi ha sido detenida este lunes por su responsabilidad en la ... filtración de un vídeo que muestra abusos a un detenido palestino en la cárcel de Sde Teiman. El domingo estuvo desaparecida durante varias horas y la prensa hebrea comenzó a barajar la posibilidad del suicidio.

